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Raylab RTC-S кабель фотоаппарат-вспышка для системы Sony-Minolta

Raylab RTC-S кабель фотоаппарат-вспышка для системы Sony-Minolta

Raylab
Артикул: DAN-1489

Raylab RTC-S - кабель фотоаппарат-вспышка для системы Sony-Minolta.

С выносным TTL-синхрокабелем есть возможность использовать вспышки на расстоянии от камеры при сохранении полной функциональности. Один разъем кабеля вставляется в крепление горячий башмак, другой - в основание вспышки. 

Описание

Raylab RTC-S кабель фотоаппарат-вспышка для системы Sony-Minolta

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