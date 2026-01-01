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Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RTC-S - кабель фотоаппарат-вспышка для системы Sony-Minolta.
С выносным TTL-синхрокабелем есть возможность использовать вспышки на расстоянии от камеры при сохранении полной функциональности. Один разъем кабеля вставляется в крепление горячий башмак, другой - в основание вспышки.
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