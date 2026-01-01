Артикул: DAN-1489

Raylab RTC-S - кабель фотоаппарат-вспышка для системы Sony-Minolta.

С выносным TTL-синхрокабелем есть возможность использовать вспышки на расстоянии от камеры при сохранении полной функциональности. Один разъем кабеля вставляется в крепление горячий башмак, другой - в основание вспышки.