Raylab RTC-N кабель фотоаппарат-вспышка для системы Nikon

Артикул: FTR-144

Raylab RTC-N – кабель, соединяющий фотоаппарат и вспышку, совместим с системой Nikon. Данный аксессуар позволяет вынести вспышку на небольшую дистанцию, благодаря чему фотограф без труда может добиться оптимального, изменяемого без помощи дополнительного оборудования, освещения. На гнезде кабеля предусмотрено крепление для стойки.