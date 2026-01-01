Raylab RTC-N кабель фотоаппарат-вспышка для системы Nikon

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RTC-N – кабель, соединяющий фотоаппарат и вспышку, совместим с системой Nikon. Данный аксессуар позволяет вынести вспышку на небольшую дистанцию, благодаря чему фотограф без труда может добиться оптимального, изменяемого без помощи дополнительного оборудования, освещения. На гнезде кабеля предусмотрено крепление для стойки.
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