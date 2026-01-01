images
Pixel PF-801/0.3M TTL-синхрошнур комбинированный для Canon 0,3 м

Pixel PF-801/0.3M TTL-синхрошнур комбинированный для Canon 0,3 м

Pixel
Артикул: FTR-138

Синхрошнур комбинированный Pixel PF-801/0.3M TTL для Canon.

Синхрокабель с поддержкой TTL для соединения фотокамеры Canon с управляемой внешней вспышкой. Длина - 0,3 м.

Описание

TTL-синхрокабель предназначен для автоматического управления вспышкой с помощью фотокамеры, когда вспышка установлена не на камере, а находится на удалении.

TTL-кабель состоит из двух модулей, соединенных витым шнуром. Один модуль надевается на горячий башмак, второй является горячим башмаком для внешней вспышки.

Накамерный модуль имеет металлический разъем с зажимным кольцом для установки на горячий башмак фотокамеры Canon. На верхней стороне корпуса имеется горячий башмак для установки других устройств, например, второй вспышки или радиосинхронизатора управления удаленными вспышками. 

Удаленный модуль (под вспышку) может устанавливаться на стойку (штатив) или на специальную подставку.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FBEW-63C бленда для Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM Lens
Арт. DAN-1316
Fujimi FBEW-63C бленда для Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM Lens
Наличие
более 10 шт

Fujimi FBEW-63C - бленда для Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM Lens.

Бленда совместима с Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

260 ₽
В корзину

Видео

Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Создание видеостудии в цокольном этаже
Создание видеостудии в цокольном этаже
Роберт Капа
Роберт Капа
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.