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Pixel PF-801/2.0M TTL-синхрошнур комбинированный 2,0 м для Canon

Pixel PF-801/2.0M TTL-синхрошнур комбинированный 2,0 м для Canon

Pixel
Артикул: FTR-141

Pixel PF-801/2.0M TTL - синхрошнур комбинированный 2,0 м для Canon.

Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Canon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Совместим с Canon 430EX, 430EXII, 550EX, 420EX, 380EX, 320EX, 270EX, 270EXII, 220EX, 580EX, 580EXII. Длина - 2м.

Описание

Pixel PF-801/2.0M TTL-синхрошнур комбинированный 2,0 м для Canon

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