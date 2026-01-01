Pixel PF-801/2.0M TTL-синхрошнур комбинированный 2,0 м для Canon

Арт. MTG-0344

Софтбокс FST SB-35U с размером внешнего рассеивателя 170 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Изготовлен из жаростойкой ткани, что позволяет использовать его с высокомощными пилотными лампами. Внутренняя поверхность софтбокса серебристая, внешняя - черная.

Быстрораскладная конструкция зонтичного типа позволяет подготовить октабокс для съемки за считанные секунды, что делает его незаменимым помощником и на выездных фотосессиях.

В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, а также соты для формирования более направленного потока света. Есть мягкий чехол для переноски и хранения софтбокса. Прибор и стойка в комплект не входят.