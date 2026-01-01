Pixel FC-313/L TTL-синхрошнур для Sony 10 м

Синхрокабель позволяет в полной мере использовать все функции TTL-управления, и подключается к контактному устройству горячий башмак фотокамеры и разъему вспышки. Часть кабеля, которая используется для подключения к вспышке оснащена штативной резьбой 1/4" дюйма, а кроме того, может устанавливаться соответствующий разъем держателя вспышки и зонта или же подставки для вспышки.
-5 %
Арт. DAN-3419QZSD Q61 горизонтальная колонна двусторонняя для штатива
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 19 ч
Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q61 для штатива.
Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг.