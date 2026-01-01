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Pixel FC-313/L TTL-синхрошнур для Sony 10 м
Pixel FC-313/L TTL-синхрошнур для Sony 10 м
Pixel FC-313/L TTL-синхрошнур для Sony 10 м
Pixel FC-313/L TTL-синхрошнур для Sony 10 м

Pixel FC-313/L TTL-синхрошнур для Sony 10 м

Pixel
Артикул: FTR-134

Синхрошнур Pixel FC-313/L TTL для Sony, длина 10 м.

Синхрокабель для подключения фотокамер Sony к совместимым моделям вспышек на расстоянии до 10 м. Поддерживает все функции камер серии Sony (с башмаком Minolta) и TTL-функции вспышек.

Описание

Синхрокабель позволяет в полной мере использовать все функции TTL-управления, и подключается к контактному устройству горячий башмак фотокамеры и разъему вспышки. Часть кабеля, которая используется для подключения к вспышке оснащена штативной резьбой 1/4" дюйма, а кроме того, может устанавливаться соответствующий разъем держателя вспышки и зонта или же подставки для вспышки.

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