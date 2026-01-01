Phottix (81565) кабель для Canon 580EXII

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (81565) - кабель для вспышки Canon 580EXII.
С выносным TTL-синхрокабелем есть возможность использовать вспышки Canon и все совместимые вспышки с системой, на расстоянии при сохранении полной функциональности.
Один разъем кабеля вставляется в крепление горячий башмак, другой – в основание вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.
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