Phottix (81565) кабель для Canon 580EXII

Артикул: NVF-9942

Phottix (81565) - кабель для вспышки Canon 580EXII.

С выносным TTL-синхрокабелем есть возможность использовать вспышки Canon и все совместимые вспышки с системой, на расстоянии при сохранении полной функциональности.

Один разъем кабеля вставляется в крепление горячий башмак, другой – в основание вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.