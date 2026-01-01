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Falcon Eyes DMAF-10 LED светодиодный осветитель

Falcon Eyes DMAF-10 LED светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: VBR-274

Falcon Eyes DMAF-10 LED – кольцевой галогенный осветитель на 32 светодиодах. Предназначен для создания равномерного освещения объектов при видео- или фотосъемке.

Мощность 750 Вт. Подходит для в качестве постоянного источника света.

Описание

Осветитель предназначен для работы с зеркальными фотоаппаратами, имеющими резьбу на объективе и крепление для вспышки типа горячий башмак, фиксируется прижимным кольцом. Подходит для макросъемки, экспертной и исследовательской фотографии, медицинской фотосъемки и пр. Осветитель можно устанавливать на различные объективы с помощью входящих в комплект переходных колец. Эффективное расстояние работы осветителя – от 5 см до 1,5 м.

С помощью кнопок блока управления можно включать и отключать питание, переключать режимы Flash/Left/Right, включить постоянный свет для видеосъемки или специальной макрофотографии, уменьшить и увеличить яркость светодиодов. При нажатии кнопки Pilot происходит тестовая вспышка светодиодов. При работе в импульсном режиме (flash) длительность вспышки составляет 1/100 секунды. На дисплее отображается режим освещения и семиуровневый индикатор яркости. Режимы левосторонней (Left) и правосторонней (Right) подсветки позволяют подчеркнуть рельефность объекта.

В качестве элементов питания используются батареи типа АА или аккумуляторы соответствующего типоразмера. Выходная мощность – 750 Вт.

Характеристики:

  • цветовая температура – 5500 К
  • фильтры – нет
  • регулировка мощности – да
  • шторки в комплекте – нет
  • питание (батареи или аккумуляторы типа AA) – 4 шт.
  • средний срок службы – 50 000 ч
  • размеры осветителя, мм – 90x70x37
  • вес, г – 167,2 

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4 660 ₽
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