Godox MF-R76S TTL для Sony вспышка для макросъемки

Характеристики:
- Ведущее число 14
- Цветовая температура вспышки 5900К±200K
- Мощность подсветки 0,7 Вт*2
- Диапазон регулировки мощности вспышки 1/1-1/256 (с шагом 1/3 ступени)
- Максимальная мощность 76 Дж
- Длительность импульса 1/300с~1/20000с
- Режим вспышки TTL (автоматический), M (ручной)
- Синхронизация по первой, второй шторки, HSS
- Брекетинг экспозиции вспышки -3~+3 EV (диапазон FEB) с шагом 1/3 EV
- Количество иммпульсов на полном заряде 550
- Время перезарядки 0,1~1 с
- Дистанция работы встроенного беспроводного модуля 0~100 м
- Внутренний диаметр вспышки 77 мм
- Литиевый аккумулятор 3000 мАч, 7,2 В
- Размер кольцевой вспышки 130 х 130 х 27 мм
- Размер контроллера 120 х 70 х 50 мм
- Вес 578 гр.