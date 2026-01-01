Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.
Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).
Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2700 до 9990 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.
Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.
В комплекте стойка с рабочей высотой 0,8 - 2,5 м.
Характеристики:
- источник освещения - 480 LED-светодиодов
- питание - от сети или аккумулятора
- управление - диммер
- цветовая температура - 2700-9990 K
- яркость - 9600 Лю
- дальность освещения - до 30 м
- вес - 3 кг
- диаметр внешний - 45,5 см
- диаметр внутренний - 31,5 см