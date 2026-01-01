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Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой
Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой

Color FR-480 top KIT кольцевая светодиодная лампа белая со стойкой

Color
Артикул: DAN-4935

Кольцевая светодиодная лампа Color FR-480 top KIT белая со стойкой.

Осветитель кольцевой мощностью 96 Вт на 480 светодиодов с переменной температурой 2700-9990 K, внешний диаметр - 45,5 см, внутренний - 31,5 см. Световой поток - 9600 Лм. Вес - 3 кг. Цвет - белый. Комплектуется пультом ДУ и стойкой.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 96 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Питание осветителя осуществляется от сети или двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).

Панель состоит из 480 светодиодов, способных выдавать температуру от 2700 до 9990 К. Осветитель имеет диммерное управление яркостью и цветовой температурой.

Мощность светового потока составляет 9600 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов.

В комплекте стойка с рабочей высотой 0,8 - 2,5 м.

Характеристики:

  • источник освещения - 480 LED-светодиодов
  • питание - от сети или аккумулятора
  • управление - диммер
  • цветовая температура - 2700-9990 K
  • яркость - 9600 Лю
  • дальность освещения - до 30 м
  • вес - 3 кг
  • диаметр внешний - 45,5 см
  • диаметр внутренний - 31,5 см

Комплектация

  • Кольцевая лампа.
  • Рассеиватель света.
  • Стойка высотой 0,8 - 2,5 м.
  • Универсальный держатель для телефона и фотоаппарата.
  • Зеркало двустороннее.
  • Кабель подключения.
  • Адаптер питания.
  • Пульт ДУ.
  • Сумка.

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