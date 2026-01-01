images
Phottix Odin (89057) комплект радиосинхронизаторов TTL для Nikon

Phottix Odin (89057) комплект радиосинхронизаторов TTL для Nikon

Phottix
Артикул: NVF-717

Радиосинхронизатор Phottix Odin представляет из себя передатчик, совмещенный с пультом управления, и приемники для совместимых вспышек. Радиосинхронизатор позволяет без использования кабелей «поджигать» TTL-вспышки, сохраняя в полной мере функции TTL, а также на расстоянии контролировать мощность и фокусное расстояние вспышек. Взаимодействие осуществляется на частоте 2,4 ГГц более, чем на 100 метров.

 

 

Описание

Радиосинхронизатор Phottix Odin TTL включает в себя передатчик и блок управления (TCU), а также приемник для совместимых импульсных вспышек с креплением горячий башмак. Устройство Phottix Odin TTL предлагает фотографам четыре радиоканала и три контролируемые группы вспышек. Вспышки контролируются в традиционных для Nikon TTL-режимах пропорции A:B с настройкой EV +/- в три шага. С данным устройством существует уникальная возможность устанавливать группы в режиме TTL/смешанном. Отдельные группы (А, В, С) могут контролироваться в TTL-режиме при помощи регулирования EV +/-. Группы также могут быть настроены в ручном режиме с удаленной регуляцией настройки мощности, либо выключены. Функции: • беспроводное управление на частоте 2,4 ГГц. Режимы запуска – TTL и ручной • удаленное управление мощностью групп вспышек с коррекцией экспозиции (3 стопа с шагом 1/3) • работа в смешанном режиме – одни группы вспышек запускаются в TTL-, другие в ручном режиме • удаленное управление мощностью в режиме A:B ratio с возможностью коррекции экспозиции • высокая скорость синхронизации – до 1/8000 с • синхронизация по задней шторке • удаленное управление мощностью вспышек в ручном режиме • удаленное управление зумом вспышек – ручное или автоматическое • совместимость с радиосинхронизаторами Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1 • возможность обновления прошивки через USB-порт. Phottix Odin радиосинхронизатор вспышек с функцией TTL для Nikon совместим с Phottix Strato 4-в-1 и Phottix Strato II Multi 5-в-1 беспроводными синхронизаторами вспышек.  Пользователи данных устройств смогут без проблем добавить Odin в свою систему синхронизации работы вспышек.  Так как мир фотоаппаратов и вспышек постоянно меняется, система Phottix Odin будет обновляться при необходимости при помощи встроенного порта USB. Устройство четырехканальное, 2,4 ГГЦ, передатчик и приемник работают на расстоянии, которое превышает 100 метров, используются батареи АА.  Доступен комплект передатчик и приемник Phottix Odin TTL Flash Trigger, а также приемник отдельно. Технические характеристики:  

  • Частота:  2,4 ГГц
  • Дистанция:  100 м+
  • Количество каналов:  4 канала
  • Группы: 3 группы (А, В, С)
  • Батареи: 2хАА батареи (TCU и приемник), 5V DC на приемник (внешний порт питания)
  • Максимальная скорость синхронизации:  1/8000 секунды
  • Выход:  горячий башмак, 3.5 мм порт (приемник)
  • Вход:  порт USB (передатчик и приемник)
  • Крепление: ¼ штативное крепление, холодный башмак (приемник)
  • Входное напряжение:  2,4–3,2 В
  • Напряжение порта вспышки: 6В (передатчик) ≤300В (приемник)
  • Размеры корпуса: 94(д)x66(ш)x35(в) мм (передатчик), 90(д)x45(ш)x40(в) мм (приемник)
  • Вес: 105 г (передатчик), 66 г (приемник) – без батарей
  • Рабочая темепература: от -15 до +65 C
  • Температура хранения: от -30 до +85 C

Совместимость:   Фотоаппараты и вспышки Nikon Digital, вспышка Phottix Mitros TTL для Nikon.  Некоторые TTL вспышки производства третьей стороны могут работать с Phottix Odin.  Учитывая большое количество альтернативных производителей вспышек, Phottiх не будет тестировать, обеспечивать поддержку или устранять неисправности при использовании вспышек производства третьей стороны.

Вспышки: Nikon SB-400, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, Phottix Mitros TTL для Nikon

Фотоаппараты: D70 и D70s не совместимы

Внимание! Более новые передатчики радиосинхронизаторов Phottix совместимы сo старшими моделями приемников. Старшие передатчики не совместимы с более новыми системами. Подробнее об этом можно прочитать в инструкции по эксплуатации устройства Phottix Odin TTL для Nikon.


Комплектация

  • Передатчик /блок управления Phottix Odin TCU
  • Приемник Phottix Odin
  • AA батареи х 4 шт.
  • Синхро-кабель 3,5мм – PC
  • Кабель 3,5–3,5 мм
  • Адаптер 6,3 мм
  • Кабель USB
  • Ремешок
  • CD с инструкцией


Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Защитные крышки для объектива ФОТОКВАНТ Canon, Nikon, Sony, Sony, Olympus и Pentax в ФОТОГОРА
Защитные крышки для объектива ФОТОКВАНТ Canon, Nikon, Sony, Sony, Olympus и Pentax в ФОТОГОРА
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Стейхен
Стейхен
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.