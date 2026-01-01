Raylab RPF-KIT2.2 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 600/SB800

Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор насадок Raylab RPF-KIT2,2 для накамерной вспышки Nikon SB 600/SB800.
Комплект светоформирующих насадок, в который входят: софтбокс, сотовая насадка, шторки и набор из шести светофильтров для софтбоксов. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумкой. Внимание! Для установки на вспышку требуется адаптер Raylab RPF-AD- или Falcon Eeys CA-серии (приобретаются отдельно).
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Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
RAYLAB RPF-KIT2 - набор насадок для накамерной вспышки.
Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры.
Для хранения и переноски комплектуется сумкой.
Raylab RPF-AD1 – адаптер на вспышку Nikon SB600/800.
Расширяет круг возможностей фотографа. С его помощью можно получить множество различных световых эффектов. Монтаж производится с применением специальных адаптеров.
Fotokvant NVF-3062 – удобная коробка для хранения аккумуляторов или дополнительных батареек типа ААА или АА к приборам. Изготовлена из качественной жесткой пластмассы. Рассчитан на 4 аккумулятора. Примерный размер, см – 6x6x1,5.
Fotokvant RFLH-24 - крепление для двух накамерных вспышек.
Зажим для крепления двух накамерных вспышек (осветителей, микрофонов и прочего оборудования с креплением на холодный башмак) для установки на студийную стойку (на адаптер 5/8 дюйма). Адаптер, входящий в комплект, позволяет установить крепление на штатив или резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Крепление оборудовано отверстием для зонта с винтовым зажимом. Вес - 0,2 кг.