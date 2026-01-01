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Raylab RPF-KIT2.2 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 600/SB800

Raylab RPF-KIT2.2 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 600/SB800

Raylab
Артикул: DAN-3806

Набор насадок Raylab RPF-KIT2,2 для накамерной вспышки Nikon SB 600/SB800.

Комплект светоформирующих насадок, в который входят: софтбокс, сотовая насадка, шторки и набор из шести светофильтров для софтбоксов. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумкой. Внимание! Для установки на вспышку требуется адаптер Raylab RPF-AD- или Falcon Eeys CA-серии (приобретаются отдельно).

Описание

Raylab RPF-KIT2.2 набор насадок для накамерной вспышки для Nikon SB 600/SB800

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