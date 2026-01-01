Zhiyun FIVERAY M20C PLM103-C040036ABR1 осветитель

Характеристики:
- Мощность 20 Вт
- Количество светодиодов 40
- Цветовая температура от 2700 до 10000K
- RGB-режим
- CRI 94
- TLCI 96
- 16 световых эффектов
- Встроенный аккумулятор 4500 мАч
- Крепление 1/4", холодный башмак
- Размеры 78 × 78 × 36 мм
- Вес 200 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодный компактный RGB-осветитель с магнитным креплением. Мощность 20 Вт, цветовая температура от 2700 до 10000K, CRI 94, TLCI 96. Музыкальный режим, 16 световых эффектов. Двухсторонняя кронштейн-клетка с креплениями «холодный башмак» для установки дополнительных аксессуаров. Система охлаждения ZHIYUN DynaVort Cooling System MARK II. Встроенный аккумулятор 4500 мАч.
Характеристики:
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