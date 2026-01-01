Zhiyun FIVERAY M20C Combo PLM103-C040033ABR1 осветитель

Артикул: OLE-3658

Светодиодный компактный RGB-осветитель с магнитным креплением. Мощность 20 Вт, цветовая температура от 2700 до 10000K, CRI 94, TLCI 96. Музыкальный режим, 16 световых эффектов. Двухсторонняя кронштейн-клетка с креплениями «холодный башмак» для установки дополнительных аксессуаров. Система охлаждения ZHIYUN DynaVort Cooling System MARK II. Встроенный аккумулятор 4500 мАч. В комплекте соты, рассеиватель и шторки.