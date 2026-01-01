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Zhiyun FIVERAY M20C Combo PLM103-C040033ABR1 осветитель
Zhiyun FIVERAY M20C Combo PLM103-C040033ABR1 осветитель
Zhiyun FIVERAY M20C Combo PLM103-C040033ABR1 осветитель
Zhiyun FIVERAY M20C Combo PLM103-C040033ABR1 осветитель
Zhiyun FIVERAY M20C Combo PLM103-C040033ABR1 осветитель

Zhiyun FIVERAY M20C Combo PLM103-C040033ABR1 осветитель

Zhiyun
Артикул: OLE-3658

Светодиодный компактный RGB-осветитель с магнитным креплением. Мощность 20 Вт, цветовая температура от 2700 до 10000K, CRI 94, TLCI 96. Музыкальный режим, 16 световых эффектов. Двухсторонняя кронштейн-клетка с креплениями «холодный башмак» для установки дополнительных аксессуаров. Система охлаждения ZHIYUN DynaVort Cooling System MARK II. Встроенный аккумулятор 4500 мАч. В комплекте соты, рассеиватель и шторки.

Описание

Характеристики:

  • Мощность 20 Вт
  • Количество светодиодов 40
  • Цветовая температура от 2700 до 10000K 
  • RGB-режим
  • CRI 94
  • TLCI 96 
  • 16 световых эффектов
  • Встроенный аккумулятор 4500 мАч
  • Крепление 1/4", холодный башмак
  • Размеры 78 × 78 × 36 мм
  • Вес 200 г

Комплектация

  • осветитель
  • рама
  • кашетирующие шторки
  • рассеиватель
  • соты
  • зарядный кабель Type-C PD
  • чехол

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