Zhiyun C000579 светильник для Smooth Q4

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодный осветитель для стабилизатора Zhiyun Smooth 5. Крепится на стабилизаторе при помощи встроенных магнитов, питается от батареи стабилизатора. Цветовая температура 5500К. В комплекте 4 цветных фильтра (красный, синий, желтый, оранжевый)
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