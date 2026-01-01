NEEWER RGB61 6W, 2000 мАч 7,97 x 6,6 x 3 см видеосвет

- Полный контроль над светом: Регулируйте цвет (0°-360°), яркость (0%-100%) и температуру (2500K-8500K). Высокий CRI 97+ гарантирует естественные и сочные цвета.
- 61 мощный светодиод: Яркость до 800 люкс обеспечит качественное изображение даже в полной темноте.
- 20 креативных режимов: Оживите сцену эффектами «Полицейская машина», «Молния», «Свеча», «Стробоскоп» и другими для кино, блогов или вечеринок.
- Невероятная универсальность: Встроенный магнит, крепления «холодный башмак» со всех сторон и резьба 1/4″ для штатива. Заряда батареи 2000 мАч хватит на 2.6 часа работы.
- Идеальный портативный размер: Габариты 7,97 x 6,6 x 3 см позволяют всегда иметь его под рукой для съемки селфи, натюрмортов, портретов или видео.
Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00