Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель

Описание

Светодиодная панель имеет магнитный корпус благодаря чему может устанавливаться на металлические поверхности. Ее мощность составляет 5 Вт. Применяется для создания креативного освещения для фото- или видеосъемки. Осветитель производит яркий цветной свет с регулируемым оттенком и насыщенностью по шкале HIS в режиме RGB, или сбалансированный белый свет с регулируемой цветовой температурой от 2500 до 8500K.

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2500 до 8500 К, от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100 процентов.

Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а установленные настройки отображаются на небольшом, но ярком цифровом дисплее, расположенном на торцевой стороне.

Прибор может устанавливаться на штатив при помощи резьбовых отверстий 1/4", расположенного на корпусе осветителя, или крепиться в горячий башмак фотоаппарата через переходник-адаптер.

Комплектный купольный диффузор-рассеиватель крепится к осветителю на магните.

Питание осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 1800 мАч. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).

Характеристики: