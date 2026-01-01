Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель

Светодиодная панель имеет магнитный корпус благодаря чему может устанавливаться на металлические поверхности. Ее мощность составляет 5 Вт. Применяется для создания креативного освещения для фото- или видеосъемки. Осветитель производит яркий цветной свет с регулируемым оттенком и насыщенностью по шкале HIS в режиме RGB, или сбалансированный белый свет с регулируемой цветовой температурой от 2500 до 8500K.
Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).
В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2500 до 8500 К, от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100 процентов.
Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а установленные настройки отображаются на небольшом, но ярком цифровом дисплее, расположенном на торцевой стороне.
Прибор может устанавливаться на штатив при помощи резьбовых отверстий 1/4", расположенного на корпусе осветителя, или крепиться в горячий башмак фотоаппарата через переходник-адаптер.
Комплектный купольный диффузор-рассеиватель крепится к осветителю на магните.
Питание осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 1800 мАч. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).
Характеристики:
- количество светодиодов - 66 шт (36 bi-color + 30 RGB)
- максимальная мощность - 5 Вт
- цветовая температура - 2500 - 8500 К
- создаваемая освещенность (0,5м) прибл. - 600 люкс
- CRI - ≥97
- TLCI - ≥97
- регулировка мощности светового потока - 0-100 %
- режимы работы - Bi-color (CCT), RGB (HIS), 14 спецэффектов (39 разновидностей)
- встроенный аккумулятор - литиевый, 1800 мАч
- время непрерывной работы - прибл. 90 мин
- размер - 75х23 мм
- вес - 150 г