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Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель
Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель
Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель
Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель
Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель
Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель
Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель
Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель
Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель
Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель

Godox RGB mini R1 светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-5310

Светодиодный осветитель Godox RGB mini R1.

Светодиодный осветитель. Состоит из 66 светодиодов (18х2 bi-color + 30 RGB). Цветовая температура регулируется от 2500 до 8500 К, регулируемая мощность от 0 до 100 процентов. Режимы работы: bi-color, RGB(HIS), 14 спецэффектов (39 разновидностей световых сценариев таких как полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.). 

Описание

Светодиодная панель имеет магнитный корпус благодаря чему может устанавливаться на металлические поверхности. Ее мощность составляет 5 Вт. Применяется для создания креативного освещения для фото- или видеосъемки. Осветитель производит яркий цветной свет с регулируемым оттенком и насыщенностью по шкале HIS в режиме RGB, или сбалансированный белый свет с регулируемой цветовой температурой от 2500 до 8500K. 

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2500 до 8500 К, от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100 процентов. 

Осветитель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а установленные настройки отображаются на небольшом, но ярком цифровом дисплее, расположенном на торцевой стороне.

Прибор может устанавливаться на штатив при помощи резьбовых отверстий 1/4", расположенного на корпусе осветителя, или крепиться в горячий башмак фотоаппарата через переходник-адаптер.

Комплектный купольный диффузор-рассеиватель крепится к осветителю на магните.

Питание осуществляется от встроенного литиевого аккумулятора емкостью 1800 мАч. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).

Характеристики:

  • количество светодиодов - 66 шт (36 bi-color + 30 RGB)
  • максимальная мощность - 5 Вт
  • цветовая температура - 2500 - 8500 К
  • создаваемая освещенность (0,5м) прибл. - 600 люкс
  • CRI - ≥97
  • TLCI - ≥97
  • регулировка мощности светового потока - 0-100 %
  • режимы работы - Bi-color (CCT), RGB (HIS), 14 спецэффектов (39 разновидностей)
  • встроенный аккумулятор - литиевый, 1800 мАч
  • время непрерывной работы - прибл. 90 мин
  • размер - 75х23 мм
  • вес - 150 г

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1.
  • Диффузор на магните.
  • Диски "липучки" - 2 шт.
  • Кабель USB Type C.
  • Адаптер крепление горячий башмак.
  • Руководство по эксплуатации.

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