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-10 %
Godox LDP8Bi осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP8Bi осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP8Bi осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP8Bi осветитель светодиодный накамерный

Godox LDP8Bi осветитель светодиодный накамерный

Godox
Артикул: MTG-2135

Godox LDP8Bi осветитель светодиодный накамерный. Осветители с индексом Bi позволяют регулировать цветовую температуру в диапазоне 2800K-6500K, что делает их подходящими для различных условий окружающего освещения. Мощность 10 Вт. Ra - средний ≥96.

Описание

Осветители серии LDP могут питаться от батареи NP-F (приобретается отдельно) или от источника питания постоянного тока, что делает их невероятно удобными для работы в различных условиях как в студии, так и за ее пределами. LDP8Bi комплектуется кабелем USB - Type-C и совместим с большинством сетевых адаптеров с USB выходом. Осветитель имеет 11 спецэффектов, что позволяет легко имитировать такие сцены, как вспышка, облачность, сломанная лампа и т.д.

Характеристики:

  • Входное питание DC - 5В 2А
  • Потребляемая мощность - 10 Вт
  • Источник питания - Источник питания DC / питание от батареи NP-F(батарея NP-F приобретается отдельно)
  • Яркость - 0%-100%
  • Ra - средний ≥96
  • TLCI - средний ≥98
  • Температура эксплуатации -10°C ~ 40°C
  • Цветовая температура - 2800-6500K
  • Размер 147x105x33 мм
  • Вес нетто ~194 г.

Комплектация

  • Осветитель ×1
  • Кронштейн 1/4" - башмак x1
  • Кабель Type-C ×1

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