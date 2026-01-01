Godox LDP18D осветитель светодиодный накамерный

Описание

Осветители серии LDP могут питаться от батареи NP-F (приобретается отдельно) или от источника питания постоянного тока, что делает их невероятно удобными для работы в различных условиях как в студии, так и за ее пределами. LDP18D комплектуется сетевым адаптером для подключения к сети переменного тока. Осветитель с дневной температурой света поддерживает 8 типов спецэффектов, а версия с регулируемой цветовой температурой имеет 11 спецэффектов, что позволяет легко имитировать такие сцены, как вспышка, облачность, сломанная лампа и т.д.

Характеристики: