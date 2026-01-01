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-10 %
Godox LDP18D осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP18D осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP18D осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP18D осветитель светодиодный накамерный
Godox LDP18D осветитель светодиодный накамерный

Godox LDP18D осветитель светодиодный накамерный

Godox
Артикул: MTG-2134

Godox LDP18D осветитель светодиодный накамерный. Осветители с индексом D имеют сбалансированную по дневному свету цветовую температуру 5600К. Мощность 21 Вт. Ra - средний ≥95. 

Описание

Осветители серии LDP могут питаться от батареи NP-F (приобретается отдельно) или от источника питания постоянного тока, что делает их невероятно удобными для работы в различных условиях как в студии, так и за ее пределами. LDP18D комплектуется сетевым адаптером для подключения к сети переменного тока. Осветитель с дневной температурой света поддерживает 8 типов спецэффектов, а версия с регулируемой цветовой температурой имеет 11 спецэффектов, что позволяет легко имитировать такие сцены, как вспышка, облачность, сломанная лампа и т.д. 

Характеристики:

  • Входное питание DC - 12В 2А
  • Потребляемая мощность - 21 Вт
  • Источник питания - Источник питания DC / питание от батареи NP-F(батарея NP-F приобретается отдельно)
  • Яркость - 0%-100%
  • Ra - средний ≥95
  • TLCI - средний ≥95
  • Температура эксплуатации -10°C ~ 40°C
  • Цветовая температура - 5600K
  • Размер 210x149x31 мм
  • Вес нетто ~363 г.

Комплектация

  • Осветитель ×1
  • Кронштейн 1/4" - башмак x1
  • Сетевой адаптер ×1

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