Godox LDP18Bi осветитель светодиодный накамерный

Осветители серии LDP могут питаться от батареи NP-F (приобретается отдельно) или от источника питания постоянного тока, что делает их невероятно удобными для работы в различных условиях как в студии, так и за ее пределами. LDP18Bi комплектуется сетевым адаптером для подключения к сети переменного тока. Осветитель имеет 11 спецэффектов, что позволяет легко имитировать такие сцены, как вспышка, облачность, сломанная лампа и т.д.
Характеристики:
- Входное питание DC - 12В 2А
- Потребляемая мощность - 22 Вт
- Источник питания - Источник питания DC / питание от батареи NP-F(батарея NP-F приобретается отдельно)
- Яркость - 0%-100%
- Ra - средний ≥96
- TLCI - средний ≥97
- Температура эксплуатации -10°C ~ 40°C
- Цветовая температура - 2800-6500K
- Размер 210x149x31 мм
- Вес нетто ~363 г.