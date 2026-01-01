FST LED PT-30B PROII светодиодный накамерный осветитель

Светодиоды мощностью 30 Вт создают мощный световой поток, достаточный для яркого и четкого изображения. Прибор оснащен системой вентиляции, охлаждающей осветитель до комфортной температуры.Осветитель может быть использован в качестве основного или вспомогательного источника света во многих световых конфигурациях. Питание осуществляется от аккумулятор 7,4 В или внешнего источника постоянного тока, поэтому прибор можно использовать как в помещении, так и на улице. Прибор может быть установлен в крепление "горячий башмак" на камеру или на стойку.
Характеристики:
- мощность - 30 Вт
- световой поток - 3000 Лм
- цветовая температура - 3200-5600 К, регулируемая
- диммер - 10-100%
- срок службы светодиодов, ч - 50 000
- дистанционное управление - 2,4 ГГц, 99 каналов
- дальность ДУ - >30 м
- тип аккумулятора - NP-F550, NP-F750, NP-F960
- внешнее питание - DC, 13-17 В
- индекс CRI - 90+
- размеры, мм - 250x95x22