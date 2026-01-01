FST LED PT-30B PROII светодиодный накамерный осветитель

Описание

Светодиоды мощностью 30 Вт создают мощный световой поток, достаточный для яркого и четкого изображения. Прибор оснащен системой вентиляции, охлаждающей осветитель до комфортной температуры.Осветитель может быть использован в качестве основного или вспомогательного источника света во многих световых конфигурациях. Питание осуществляется от аккумулятор 7,4 В или внешнего источника постоянного тока, поэтому прибор можно использовать как в помещении, так и на улице. Прибор может быть установлен в крепление "горячий башмак" на камеру или на стойку.

Характеристики:



