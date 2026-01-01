images
images
images
images
FST LED PT-30B PROII светодиодный накамерный осветитель
FST LED PT-30B PROII светодиодный накамерный осветитель
FST LED PT-30B PROII светодиодный накамерный осветитель
FST LED PT-30B PROII светодиодный накамерный осветитель

FST LED PT-30B PROII светодиодный накамерный осветитель

FST
Артикул: DAN-1001

FST LED PT-30B PROII - светодиодный накамерный осветитель.

Накамерный осветитель с изменяемой цветовой температурой, подходит как для фотографии, так и для записи видео.

Описание

Светодиоды мощностью 30 Вт создают мощный световой поток, достаточный для яркого и четкого изображения. Прибор оснащен системой вентиляции, охлаждающей осветитель до комфортной температуры.Осветитель может быть использован в качестве основного или вспомогательного источника света во многих световых конфигурациях. Питание осуществляется от аккумулятор 7,4 В или внешнего источника постоянного тока, поэтому прибор можно использовать как в помещении, так и на улице. Прибор может быть установлен в крепление "горячий башмак" на камеру или на стойку. 

Характеристики:


  • мощность - 30 Вт
  • световой поток - 3000 Лм
  • цветовая температура - 3200-5600 К, регулируемая
  • диммер - 10-100%
  • срок службы светодиодов, ч - 50 000
  • дистанционное управление - 2,4 ГГц, 99 каналов
  • дальность ДУ - >30 м
  • тип аккумулятора - NP-F550, NP-F750, NP-F960
  • внешнее питание - DC, 13-17 В
  • индекс CRI - 90+
  • размеры, мм - 250x95x22

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Иван Шагин – легендарный летописец войны
Иван Шагин – легендарный летописец войны
Раймон Депардон — гениальный фотограф и режиссер
Раймон Депардон — гениальный фотограф и режиссер
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Хо Фань
Хо Фань
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.