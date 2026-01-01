FST LED PT-15B PROII светодиодный накамерный осветитель

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-5600 К. Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
Димер позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%.
Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ. Дальность дейсвия до 30 метров.
Характеристики:
мощность - 15 Вт
световой поток - 1500 Лм
цветовая температура - 3200-5600 К, регулируемая
диммер - 10-100%
срок службы светодиодов, ч - 50 000
дистанционное управление - 2,4 ГГц, 99 каналов
дальность ДУ - >30 м
тип аккумулятора - NP-F550, NP-F750, NP-F960
внешнее питание - DC, 13-17 В
индекс CRI - 90+
размеры, мм - 145x95x22