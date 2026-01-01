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FST LED PT-15B PROII светодиодный накамерный осветитель
FST LED PT-15B PROII светодиодный накамерный осветитель
FST LED PT-15B PROII светодиодный накамерный осветитель
FST LED PT-15B PROII светодиодный накамерный осветитель
FST LED PT-15B PROII светодиодный накамерный осветитель

FST LED PT-15B PROII светодиодный накамерный осветитель

FST
Артикул: DAN-1000

FST LED PT-15B PROII - светодиодный накамерный осветитель.

Осветитель мощностью 15 Вт, имеется плавная регулировка яркости 10–100%, снабжен аккумулятором. 


Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-5600 К. Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой. 

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Димер позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ. Дальность дейсвия до 30 метров. 

Характеристики:

  • мощность - 15 Вт

  • световой поток - 1500 Лм

  • цветовая температура - 3200-5600 К, регулируемая

  • диммер - 10-100%

  • срок службы светодиодов, ч - 50 000

  • дистанционное управление - 2,4 ГГц, 99 каналов

  • дальность ДУ - >30 м

  • тип аккумулятора - NP-F550, NP-F750, NP-F960

  • внешнее питание - DC, 13-17 В

  • индекс CRI - 90+

  • размеры, мм - 145x95x22

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