FST LED PT-15B PROII светодиодный накамерный осветитель

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 3200-5600 К. Компактный и легкий корпус с тонкой рамкой.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Димер позволяет регулировать яркость прибора от 10 до 100%.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ. Дальность дейсвия до 30 метров.

Характеристики: