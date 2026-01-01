Характеристики:
- Мощность - 2х4 Вт
- Индекс цветопередачи CRI95+
- Цветовая температура 5600К
- Емкость аккумуляторов 2500 mAh
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant DentalKit-02 комплект мобильного освещения с двумя осветителями. Удобен для съемок с рук на телефон. В комплекте 2 источника света на светодиодах со встроенным аккумулятором, держатель для телефона. Мощность источников 2х4 Вт, CRI95+, цветовая температура 5600К. Осветители заряжаются от зарядки для телефона.
Характеристики:
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Фон бумажный Vibrantone VBRT2201 White 01, размер - 2,1x11 м, цвет - белый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2106 Strong Grey 06, размер - 2,1x6 м, цвет - темно-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.