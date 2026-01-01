Характеристики:
- Мощность - 2х4 Вт
- Индекс цветопередачи CRI95+
- Цветовая температура 5600К
- Емкость аккумуляторов 2500 mAh
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant DentalKit-01 комплект мобильного освещения с двумя осветителями. Удобен для съемок с рук на телефон. В комплекте 2 источника света на светодиодах со встроенным аккумулятором, держатель для телефона. Мощность источников 2х4 Вт, CRI95+, цветовая температура 5600К. Осветители заряжаются от зарядки для телефона.
Характеристики:
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Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2х3. Вес - 4,5 кг.