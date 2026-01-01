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-33 %
Fotokvant DentalKit-01 комплект мобильного освещения с двумя осветителями
Fotokvant DentalKit-01 комплект мобильного освещения с двумя осветителями
Fotokvant DentalKit-01 комплект мобильного освещения с двумя осветителями
Fotokvant DentalKit-01 комплект мобильного освещения с двумя осветителями
Fotokvant DentalKit-01 комплект мобильного освещения с двумя осветителями
Fotokvant DentalKit-01 комплект мобильного освещения с двумя осветителями
Fotokvant DentalKit-01 комплект мобильного освещения с двумя осветителями

Fotokvant DentalKit-01 комплект мобильного освещения с двумя осветителями

Fotokvant
Артикул: MTG-2316

Fotokvant DentalKit-01 комплект мобильного освещения с двумя осветителями. Удобен для съемок с рук на телефон. В комплекте 2 источника света на светодиодах со встроенным аккумулятором, держатель для телефона. Мощность источников 2х4 Вт, CRI95+, цветовая температура 5600К. Осветители заряжаются от зарядки для телефона.

Описание

Характеристики:

  • Мощность - 2х4 Вт
  • Индекс цветопередачи CRI95+
  • Цветовая температура 5600К
  • Емкость аккумуляторов 2500 mAh

Комплектация

  • Источник света - 2 шт
  • Провод для зарядки - 2 шт
  • Держатель для телефона - 1 шт
  • Держатель-пластина - 1 шт
  • Ручка - 1 шт
  • Монтажная отвертка - 1 ш

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