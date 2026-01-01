Cullmann CUlight VR 860 DL накамерный свет 308 светодиодов

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 308ю яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), имеет компактный и легкий корпус.
Предусмотренна плавная регулировка мощности освещения, возможность передачи радиосигнала (433 МГц) через пульт ду и управления каналами/группами 16/6.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
Осветитель может работать от батареек формата АА, литиевых или NiMH аккумуляторов 6хАА (с адаптером CUlight BC 60), Sony Lithium NP-F970.
В комплекте поставки фильтры рассеивающий, синий и желтый.
Внимание! Аккумаляторы, блок питания и сетевой адаптер не входят в комплект поставки.
Характеристики:
- количество светодиодов - 308
- освещенность - 860 Лк/1 м
- угол светового пучка, град. - 60
- цветовая температура - 5600 К
- мощность, Вт - 21
- тип батареи - АА
- размер корпуса, мм - 180х189х40
- вес, г - 400 (без аккумуляторов)