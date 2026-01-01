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Cullmann CUlight VR 860 DL накамерный свет 308 светодиодов

Cullmann CUlight VR 860 DL накамерный свет 308 светодиодов

Cullmann
Артикул: DAN-1221

Cullmann CUlight VR 860 DL - накамерный светодиодный осветитель.

Состоит из 308 ярких светодиодов, 860 Лк/1 м, максимальная мощность 21 Вт, размер - 180х189х40 мм.

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 308ю яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), имеет компактный и легкий корпус. 

Предусмотренна плавная регулировка мощности освещения, возможность передачи радиосигнала (433 МГц) через пульт ду и управления каналами/группами 16/6.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Осветитель может работать от батареек формата АА, литиевых или NiMH аккумуляторов 6хАА (с адаптером CUlight BC 60), Sony Lithium NP-F970.

В комплекте поставки фильтры рассеивающий, синий и желтый.

Внимание! Аккумаляторы, блок питания и сетевой адаптер не входят в комплект поставки.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 308
  • освещенность - 860 Лк/1 м
  • угол светового пучка, град. - 60
  • цветовая температура - 5600 К 
  • мощность, Вт - 21
  • тип батареи - АА
  • размер корпуса, мм - 180х189х40
  • вес, г - 400 (без аккумуляторов)

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