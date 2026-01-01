Cullmann CUlight VR 860 DL накамерный свет 308 светодиодов

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 308ю яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет), имеет компактный и легкий корпус.

Предусмотренна плавная регулировка мощности освещения, возможность передачи радиосигнала (433 МГц) через пульт ду и управления каналами/группами 16/6.

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Осветитель может работать от батареек формата АА, литиевых или NiMH аккумуляторов 6хАА (с адаптером CUlight BC 60), Sony Lithium NP-F970.

В комплекте поставки фильтры рассеивающий, синий и желтый.

Внимание! Аккумаляторы, блок питания и сетевой адаптер не входят в комплект поставки.

Характеристики: