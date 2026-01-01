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Cullmann CUlight V 390 DL накамерный свет 170 светодиодов

Cullmann CUlight V 390 DL накамерный свет 170 светодиодов

Cullmann
Артикул: DAN-1219

Cullmann CUlight V 390 DL - накамерный светодиодный осветитель.

Состоит из 170 ярких светодиодов, 390 Лк/1 м, максимальная мощность 10 Вт, размер - 172х172х40 мм. 

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 170ю яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет). Прибор имеет компактный и легкий корпус. 

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Осветитель может работать от батареек формата АА, литиевых или NiMH аккумуляторов 8хАА, Sony Lithium NP-F970.

В комплекте поставки фильтры рассеивающий и желтый.

Внимание! Аккумаляторы, блок питания и сетевой адаптер не входят в комплект поставки.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 170
  • освещенность - 390 Лк/1 м
  • угол светового пучка, град. - 60
  • цветовая температура - 5600 К 
  • мощность, Вт - 10
  • тип батареи - АА
  • размер корпуса, мм - 172х172х40
  • вес, г - 350 (без аккумуляторов)

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