Cullmann CUlight V 320 DL накамерный свет 126 светодиодов

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 126ю яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет). Прибор имеет компактный и легкий корпус.
Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.
Осветитель может работать от батареек формата АА, литиевых или NiMH аккумуляторов 6хАА, Sony Lithium NP-F970.
В комплекте поставки фильтры рассеивающий и желтый.
Внимание! Аккумаляторы, блок питания и сетевой адаптер не входят в комплект поставки.
Характеристики:
- количество светодиодов - 126
- освещенность - 320 Лк/1 м
- угол светового пучка, град. - 60
- цветовая температура - 5600 К
- мощность, Вт - 7,5
- тип батареи - АА
- размер корпуса, мм - 143х160х40
- вес, г - 280 (без аккумуляторов)