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Cullmann CUlight V 320 DL накамерный свет 126 светодиодов

Cullmann CUlight V 320 DL накамерный свет 126 светодиодов

Cullmann
Артикул: DAN-1218

Cullmann CUlight V 320 DL - накамерный светодиодный осветитель.

Состоит из 126 ярких светодиодов, 320 Лк/1 м, максимальная мощность 7,5 Вт, размер - 143х160х40 мм. 

Описание

Осветитель представляет собой плоский источник света с расположенными по всей площади 126ю яркими светодиодами. Прибор воспроизводит мягкий и яркий пучок света с цветовой температурой 5600К (дневной свет). Прибор имеет компактный и легкий корпус. 

Малое энергопотребление и тепловыделение обеспечивают экономичную и комфортную работу. Постоянная яркость сохраняется даже при низком заряде аккумулятора.

Осветитель может работать от батареек формата АА, литиевых или NiMH аккумуляторов 6хАА, Sony Lithium NP-F970.

В комплекте поставки фильтры рассеивающий и желтый.

Внимание! Аккумаляторы, блок питания и сетевой адаптер не входят в комплект поставки.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 126
  • освещенность - 320 Лк/1 м
  • угол светового пучка, град. - 60
  • цветовая температура - 5600 К 
  • мощность, Вт - 7,5
  • тип батареи - АА
  • размер корпуса, мм - 143х160х40
  • вес, г - 280 (без аккумуляторов)

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