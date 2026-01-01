images
images
images
images
images
YongNuo Speedlite YN686EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN686EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN686EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN686EX-RT вспышка накамерная
YongNuo Speedlite YN686EX-RT вспышка накамерная

YongNuo Speedlite YN686EX-RT вспышка накамерная

Yongnuo
Артикул: DAN-3375

Вспышка накамерная YongNuo Speedlite YN686EX-RT.

Вспышка разработана для системы Canon, с полной поддержкой системы RT от Canon, TTL и HSS. Полностью совместима другими вспышками YongNuo такими как YN686EX-RT, YN600EX-RT II, YN-968EX-RT и YN-E3-RT, а так же с Canon 600EX-RT II и ST-E3-RT. Поддерживаются режимы Slave и Optical Wireless.

Описание

Прибор использует свой собственный литий ионный аккумулятор (2000mAh), который позволяет произвести зарядку до полной мощности за 1,5 сек. С полностью заряженным аккумулятором можно сделать примерно 600 вспышек на полной мощности.

Вспышка имеет хорошо читаемый информационный дисплей показывающий установки и остаточное количество энергии батареи.

Она полносттью совместима с системой Canon RT (управление по радиоканалу) - как TTL так и M управление, имеет мощный зум 20-200 мм, может работать как управляющая не только для вспышек Canon но и YONGNUO. Причем управление не только по системе (радио) Canon RT, но и по оптическому каналу.

Прибор имеет встроенный USB порт для смены внутренней прошивки, последнюю версию котрой всегда можно взять с официального сайта YONGNUO.

Характеристики:

  • ведущее число - 60 м (ISO 100, 105 мм)
  • совместимость - Canon, Yongnuo
  • крепление - горячий башмак
  • время перезарядки - 1,5 c
  • длительность импульса - 1/200-1/20000 c
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • поворотная голова - есть
  • автоматический zoom - есть
  • ручной zoom - есть
  • угол освещения - 20-200 град. 
  • пилотный свет - нет
  • питание - литий-ионный аккумулятор
  • поддержка режимов - TTL, M, Multi, Gr
  • вес - 436 г

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Арт. NVF-6395
Grifon BS-05 система установки фона 2,6х3,1 м
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-05 – система установки фона типа ворота, высотой до 2,6 метра, шириной до 3 метров. Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина четырехсекционная. Высота установки фона от 110 см до 260 см. Предназначена для работы с легкими фонами.

5 800 ₽
В корзину
Хит
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Арт. FTR-567
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.

1 200 ₽
В корзину
Grifon R-107SW светоотражатель серебро-белый 107 см
Арт. NVF-2907d
Grifon R-107SW светоотражатель серебро-белый 107 см
Наличие
более 10 шт

Grifon 107SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 107 см. На одной поверхности имеется небольшой дефект. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.

 

700 ₽
В корзину
Grifon CL-C47 зажим-клипса
Арт. NVF-6401
Grifon CL-C47 зажим-клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт

Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.

210 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;Базовые техники освещения на примере портретной съемки&quot;
Видеоурок "Базовые техники освещения на примере портретной съемки"
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
4 способа воссоздания лунного света
4 способа воссоздания лунного света
Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.