YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Canon

Описание

Вспышка предназначена для использования как установленной на фотокамере, так и управляемая дистанционно (встроенная TTL-синхронизация или через радиосинхронизаторы). Она производится в корпусе, чей форм-фактор почти полностью совпадает с вспышкой Canon speedlite 580EXII - тот же размер световой головы, расположение кнопок, LCD-дисплей, и расположение информации на нем, устройство батарейного отсека и другие.

Характеристики: