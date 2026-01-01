YongNuo Speedlite YN-560LI вспышка с встроенным радиосинхррнизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/

Прибор может работать как ведущее или ведомое устройство, контролируя до 6 групп ведомых вспышек в режим срабатывания, мощность, угол освещения, частота и количество срабатываний.
Она может работать в M/Multi режиме, принимая беспроводный сигнал от ведущих устройств YN720/ YN685/YN560 IV/YN660/YN560 III/YN560 TX/RF605/RF603/RF602.
Большой ЖК-дисплей отображает текущие настройки.
Вспышка оборудована USB-разъемом, с помощью которого можно обновлять программное обеспечение, предусмотрен также и стандартный PC-разъем. Функция пользовательских настроек (C.Fn) и функция автоматического сохранения настроек, звуковой сигнал предупреждения.
Прибор работает от двух аккумуляторов стандарта 18650, которые обеспечивают более 500 срабатываний на полной мощности, а время перезарядки составит всего 2 сек.
Характеристики:
- ведущее число - 58 м (ISO 100, 105 мм)
- совместимость - Canon, Nikon, Pentax, Olympus
- крепление - башмак
- время перезарядки - 2 c
- дисплей - есть, с подсветкой
- поворотная голова - есть
- автоматический zoom - нет
- ручной zoom - есть
- угол освещения - 24-105 град.
- пилотный свет - есть
- питание - 18650/2 шт.
- размеры - 220x100x90 мм
- вес - 620 г