YongNuo Speedlite YN-560LI вспышка с встроенным радиосинхррнизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/

Описание

Прибор может работать как ведущее или ведомое устройство, контролируя до 6 групп ведомых вспышек в режим срабатывания, мощность, угол освещения, частота и количество срабатываний.

Она может работать в M/Multi режиме, принимая беспроводный сигнал от ведущих устройств YN720/ YN685/YN560 IV/YN660/YN560 III/YN560 TX/RF605/RF603/RF602.



Большой ЖК-дисплей отображает текущие настройки.

Вспышка оборудована USB-разъемом, с помощью которого можно обновлять программное обеспечение, предусмотрен также и стандартный PC-разъем. Функция пользовательских настроек (C.Fn) и функция автоматического сохранения настроек, звуковой сигнал предупреждения.

Прибор работает от двух аккумуляторов стандарта 18650, которые обеспечивают более 500 срабатываний на полной мощности, а время перезарядки составит всего 2 сек.

Характеристики: