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YongNuo Speedlite YN-560LI вспышка с встроенным радиосинхррнизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/
YongNuo Speedlite YN-560LI вспышка с встроенным радиосинхррнизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/
YongNuo Speedlite YN-560LI вспышка с встроенным радиосинхррнизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/
YongNuo Speedlite YN-560LI вспышка с встроенным радиосинхррнизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/
YongNuo Speedlite YN-560LI вспышка с встроенным радиосинхррнизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/
YongNuo Speedlite YN-560LI вспышка с встроенным радиосинхррнизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/
YongNuo Speedlite YN-560LI вспышка с встроенным радиосинхррнизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/

YongNuo Speedlite YN-560LI вспышка с встроенным радиосинхррнизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/

Yongnuo
Артикул: DAN-3373

Вспышка YongNuo Speedlite YN-560LI с встроенным радиосинхррнизатором.

Является обновленной версией популярных вспышек Yongnuo 560 серии. Она оснащена сменными литий-ионными аккумуляторами (приобретаются отдельно), обеспечивающими более высокую скорость перезарядки. Вспышки имеет встроенный радиосинхронизатор совместимый с большинством радиосинхронизаторов YONGNUO. Совместима с Canon, Nikon, Pentax, Olympus.


Описание

Прибор может работать как ведущее или ведомое устройство, контролируя до 6 групп ведомых вспышек в режим срабатывания, мощность, угол освещения, частота и количество срабатываний.

Она может работать в M/Multi режиме, принимая беспроводный сигнал от ведущих устройств YN720/ YN685/YN560 IV/YN660/YN560 III/YN560 TX/RF605/RF603/RF602.

Большой ЖК-дисплей отображает текущие настройки.

Вспышка оборудована USB-разъемом, с помощью которого можно обновлять программное обеспечение, предусмотрен также и стандартный PC-разъем. Функция пользовательских настроек (C.Fn) и функция автоматического сохранения настроек, звуковой сигнал предупреждения.

Прибор работает от двух аккумуляторов стандарта 18650, которые обеспечивают более 500 срабатываний на полной мощности, а время перезарядки составит всего 2 сек.

Характеристики:

  • ведущее число - 58 м (ISO 100, 105 мм)
  • совместимость - Canon, Nikon, Pentax, Olympus
  • крепление - башмак
  • время перезарядки - 2 c
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • поворотная голова - есть
  • автоматический zoom - нет
  • ручной zoom - есть
  • угол освещения - 24-105 град. 
  • пилотный свет - есть
  • питание - 18650/2 шт.
  • размеры - 220x100x90 мм
  • вес - 620 г

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