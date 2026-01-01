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Sigma EF 610 DG ST EO-ETTL2 вспышка для Canon

Sigma EF 610 DG ST EO-ETTL2 вспышка для Canon

Sigma
Артикул: OLE-0986

Sigma EF 610 DG ST EO-ETTL2 – накамерная вспышка для фотоаппаратов системы Canon. Обеспечивает большую мощность импульса (ведущее число 61). Предусмотрена работа в автоматических и ручных режимах, полностью поддерживаются TTL I/ II.

Описание

Вспышка может изменять угол освещения и работать с объективами с фокусным расстоянием от 28 до 105 мм, а наличие в комплекте встроенного диффузора позволяет использовать и широкоугольные объективы с фокусным расстоянием до 17 мм. С помощью ручного режима можно менять мощность импульса от 1 до 1/16. Автоматическое отключение питания позволяет сэкономить заряд батарей.

Вспышка поддерживает режим TTL-управления, при этом возможна ручная корректировка поправки экспозиции. Головка вспышки может поворачиваться вверх (на угол до 90 градусов), влево (на угол до 180 градусов) или вправо (на угол до 90 градусов) для съемки в отраженном свете. Для макросъемки и съемки крупным планом головка вспышки может наклоняться вниз на угол до 7 градусов.

Технические характеристики:

  • тип продукта – TTL-управляемая электронная фотовспышка
  • экспокоррекция – есть
  • вращение головки:
    • в вертикальной плоскости (вверх, град. – 0/60/75/90; вниз, град. – 0/7)
    • в горизонтальной плоскости (направо, град. – 0/60/75/90; влево, град. – 0/60/75/90/120/150/180)
  • ведущее число (при 105 мм и ISO 100) – 61
  • режим TTL – E-TTL и E-TTL II
  • автоматический зум – есть
  • угол освещения, мм – от 24 до 105
  • максимальный угол освещения (с диффузором), мм – 17
  • подсветка автофокуса – возможна
  • пилотный свет – возможен
  • ручной режим – от 1 до 1/16
  • длительность импульса, с – около 1/700
  • питание – 4 батареи типа АА
  • время перезарядки, с – от 5 до 7
  • число срабатываний от одного комплекта батарей – от 120 до 160
  • размеры, мм – 77х139х117
  • вес, г – 320

Комплектация

  • Вспышка – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.
  • Подставка под вспышку FS-11 – 1 шт.
  • Инструкция – 1 шт.

   

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