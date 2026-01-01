Sigma EF 610 DG ST EO-ETTL2 вспышка для Canon

Описание

Вспышка может изменять угол освещения и работать с объективами с фокусным расстоянием от 28 до 105 мм, а наличие в комплекте встроенного диффузора позволяет использовать и широкоугольные объективы с фокусным расстоянием до 17 мм. С помощью ручного режима можно менять мощность импульса от 1 до 1/16. Автоматическое отключение питания позволяет сэкономить заряд батарей.

Вспышка поддерживает режим TTL-управления, при этом возможна ручная корректировка поправки экспозиции. Головка вспышки может поворачиваться вверх (на угол до 90 градусов), влево (на угол до 180 градусов) или вправо (на угол до 90 градусов) для съемки в отраженном свете. Для макросъемки и съемки крупным планом головка вспышки может наклоняться вниз на угол до 7 градусов.

Технические характеристики: