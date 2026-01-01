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Phottix Mitros TTL (Canon 580EX II) (80340) вспышка

Phottix Mitros TTL (Canon 580EX II) (80340) вспышка

Phottix
Артикул: FTR-639
Phottix Mitros TTL (Canon 580EX II) – вспышка, предназначенная для работы с зеркальными камерами и соответствует всем параметрам верхнего сегмента TTL-вспышек ведущих производителей.
 
Поддерживает режимы TTL I/II, ручной настройки экспозиции, стробоскопический, режимы ведущей/ведомой с инфракрасным сигналом включения.

Описание

Вспышка предназначена для работы с зеркальными камерами линейки Canon и соответствует всем параметрам верхнего сегмента TTL-вспышек ведущих производителей. Поддерживает режимы TTL I/II, ручной настройки экспозиции, стробоскопический, режимы ведущей/ведомой с инфракрасным сигналом включения.
 
Предусмотрена поддержка автофокуса вспомогательной лампой при плохой освещенности, вспышка оснащена автоматическим и ручнымое зумированием. Вход для синхронизации 3,5 мм и USB. Имеется индикатор уровня зарядки элементов питания, индикатор готовности вспышки.
 
Головка вспышки Phottix Mitros оснащена белой отражающей панелью и широкоугольным рассеивателем. Режим беспроводного управления включает четыре канала передачи. Функция быстрой вспышки позволяет срабатывать вспышке от 1/6 до 1/2 ее полной мощности.
Имеется информативный ЖК дисплей с автоматической подсветкой. Подсветка сработает в течение 8 секунд и выключится, если кнопки не будут нажаты. Если функция автоподсветки включена, нажатие любой кнопки включит подсветку после того, как она погаснет. Если функция автоподсветки выключена, нажатие кнопки [Mode button] включит подсветку.

Характеристики:

  • режимы – E-TTL и E-TTLII, ручной, и Multi стробоскопический
  • ведущее число – 58/190 (м/футы, при фокусном расстоянии 105 мм, ISO 100)
  • угол освечивания вспышки – 24–105 мм (14 мм с широкоугольной панелью)
  • автозумирование (угол освечивания вспышки устанавливается автоматически в соответствии с фокусным расстоянием объектива)
  • ручное зумирование (зум устанавливается вручную на вспышке/камере)
  • вращаемость – 360 градусов, вверх-вниз – 97 град.
  • FEC (компенсация экспозиция при съемке со вспышкой) – ручная
  • FEB (брекетинг FEB) – ±3 ступени с шагом 1/3 ступени (ручная компенсация и брекетинг FEB могут задаваться совместно)
  • рРежимы синхронизации – синхронизация по передней шторке, синхронизация по задней шторке, высокоскоростная синхронизация HSS
  • частота вспышек в стробоскопическом режиме – 1–199 Гц
  • подтверждение экспозиции при съемке со вспышкой – загорается синяя индикаторная лампа в режиме E-TTL
  • внутреннее питание – четыре щелочных, либо Ni-MH элемента питания типоразмера AA
  • внешнее питание – совместимость с блоком питания Phottix Battery Pack или компактным блоком элементов питания Canon CP-E4 через соответствующий адаптер
  • энергосбережение – в режиме ведомой при помощи синхрокабеля 90 с; в режиме ведомой беспроводной 60 мин
  • режимы беспроводного управления – откл., ведущая, едомая и ведомая оптически
  • управление мощностью вспышки – 1:8–1:1–8:1
  • размеры, мм (ДxШxВ) – 202,8x77,5x58,3 мм
  • вес – 427 г (только вспышка, без элементов питания)

 

Комплектация

  • Вспышка Phottix Mitros.
  • Чехол.
  • Кабель 3,5 мм на 3,5 мм.
  • Переходник для разъема внешнего питания.
  • Подставка для вспышки.
  • Карточка отражатель.
  • Рассеиватель белый.
  • USB-накопитель (инструкция).
  • USB-кабель (для обновления ПО).
  • Сертификат контроля качества.
  • Гарантия производителя 2 года.

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