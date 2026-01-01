Phottix Mitros TTL (Canon 580EX II) (80340) вспышка

Вспышка предназначена для работы с зеркальными камерами линейки Canon и соответствует всем параметрам верхнего сегмента TTL-вспышек ведущих производителей. Поддерживает режимы TTL I/II, ручной настройки экспозиции, стробоскопический, режимы ведущей/ведомой с инфракрасным сигналом включения.

Предусмотрена поддержка автофокуса вспомогательной лампой при плохой освещенности, вспышка оснащена автоматическим и ручнымое зумированием. Вход для синхронизации 3,5 мм и USB. Имеется индикатор уровня зарядки элементов питания, индикатор готовности вспышки.

Головка вспышки Phottix Mitros оснащена белой отражающей панелью и широкоугольным рассеивателем. Режим беспроводного управления включает четыре канала передачи. Функция быстрой вспышки позволяет срабатывать вспышке от 1/6 до 1/2 ее полной мощности.

Имеется информативный ЖК дисплей с автоматической подсветкой. Подсветка сработает в течение 8 секунд и выключится, если кнопки не будут нажаты. Если функция автоподсветки включена, нажатие любой кнопки включит подсветку после того, как она погаснет. Если функция автоподсветки выключена, нажатие кнопки [Mode button] включит подсветку.

Характеристики: