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Phottix (80384) вспышка-трансивер Mitros + TTL для Sony

Phottix (80384) вспышка-трансивер Mitros + TTL для Sony

Phottix
Артикул: NVF-8723

Phottix Mitros+ TTL (80384) – вспышка-трансивер для Sony.

Вспышка позволяет использовать ее не только в качестве накамерной, но также дает возможность управления другими, удаленными вспышками при помощи радиосигнала. Плюс в абревиатуре указывает на то что прибор имеет встроенный передатчик Odin, встроенный приемник Odin, встроенный приемник Strato и функцию памяти.


Описание

Использование вспышки Mitros+ в режиме передатчика Odin обеспечивает полностью функционал TTL-радиосинхронизатора работы вспышки Phottix Odin:

  • удаленный контроль мощности групп в TTL с возможностью +/- EV корректировки (3 стопа с 1/3 увеличением - 18 различных уровней)
  • удаленный контроль мощности в режиме ручной настройки: от полной мощности до ее 1/128 с 1/3 увеличением
  • использование вспышек в режиме TTL и ручной настройки одновременно – одни группы срабатывают в TTL, другие в режиме ручной настройки
  • удаленный контроль мощности в режиме соотношения групп А:В с возможностью +/- EV корректировки
  • высокоскоростная синхронизация (HSS) – скорость выдержки до 1/8000сек
  • функция синхронизации по задней шторке (SCS)
  • удаленная настройка зума головки вспышки – автоматическая или ручная 

Вспышка Mitros+ может управлять и приводить к срабатыванию другие вспышки Mitros+ в режиме приемника, либо приемники Phottix Odin. Аналогично радиосинхронизатору Phottix Odin, вспышка Mitros+ оснащена подсветкой экрана, и имеет интуитивный, легкий в использовании интерфейс.

Также вспышка Mitros+ оснащена встроенным приемником совместимым с радиосинхронизатором Phottix Strato II. Передатчик Strato II Multi приведет к срабатыванию вспышку Mitros+. Вспышка Mitros+ в режиме передатчика Odin может быть также использована в качестве триггера для приемников Strato II Multi и Strato I.

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