Phottix (80384) вспышка-трансивер Mitros + TTL для Sony

Описание

Использование вспышки Mitros+ в режиме передатчика Odin обеспечивает полностью функционал TTL-радиосинхронизатора работы вспышки Phottix Odin:

удаленный контроль мощности групп в TTL с возможностью +/- EV корректировки (3 стопа с 1/3 увеличением - 18 различных уровней)

удаленный контроль мощности в режиме ручной настройки: от полной мощности до ее 1/128 с 1/3 увеличением

использование вспышек в режиме TTL и ручной настройки одновременно – одни группы срабатывают в TTL, другие в режиме ручной настройки

удаленный контроль мощности в режиме соотношения групп А:В с возможностью +/- EV корректировки

высокоскоростная синхронизация (HSS) – скорость выдержки до 1/8000сек

функция синхронизации по задней шторке (SCS)

удаленная настройка зума головки вспышки – автоматическая или ручная

Вспышка Mitros+ может управлять и приводить к срабатыванию другие вспышки Mitros+ в режиме приемника, либо приемники Phottix Odin. Аналогично радиосинхронизатору Phottix Odin, вспышка Mitros+ оснащена подсветкой экрана, и имеет интуитивный, легкий в использовании интерфейс.

Также вспышка Mitros+ оснащена встроенным приемником совместимым с радиосинхронизатором Phottix Strato II. Передатчик Strato II Multi приведет к срабатыванию вспышку Mitros+. Вспышка Mitros+ в режиме передатчика Odin может быть также использована в качестве триггера для приемников Strato II Multi и Strato I.