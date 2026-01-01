Phottix (80372) вспышка-трансивер Mitros + TTL для Nikon

Описание

Модель оснащена подсветкой экрана, имеет интуитивно понятный интерфейс и поддерживает функции приемника Phottix Odin и Strato II. Управление осуществляется на частоте 2,4 ГГц на расстоянии 100 метров. В нее добавлены возможности передатчика Phottix Odin и приемника Phottix Odin. С их помощью вспышка может быть триггером или передатчиком (по выбору) для приемников Phottix Odin или Strato II и обеспечивать полный TTL-функционал.

TTL-функциональные возможности вспышки:

удаленный контроль мощности групп в TTL с возможностью +/- EV корректировки (3 стопа с 1/3 увеличением, 18 различных уровней)

удаленный контроль мощности в режиме ручной настройки (от 1/1 до 1/128 с 1/3 увеличением)

использование вспышек в режиме i-TTL и ручной настройки одновременно (одни группы срабатывают в i-TTL, другие в режиме ручной настройки)

удаленный контроль мощности в режиме соотношения групп А:В с возможностью +/- EV корректировки

высокоскоростная синхронизация (HSS) – скорость выдержки до 1/8000 с

функция синхронизации по задней шторке (SCS)

удаленная настройка зума головки вспышки – автоматическая или ручная

Вспышка в режиме встроенного приемника совместима с радиосинхронизатором Phottix Strato II, а в качестве передатчика – с приемниками Strato II Multi и Strato I.

Технические характеристики: