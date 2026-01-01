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Phottix (80372) вспышка-трансивер Mitros + TTL для Nikon

Phottix (80372) вспышка-трансивер Mitros + TTL для Nikon

Phottix
Артикул: OLE-0927

Phottix (80372) Mitros + TTL для Nikon – вспышка-трансивер, сочетающая в себе функциональность, непревзойденное качество и цену. Ее возможности по достоинству оценят и любители, и профессионалы. Вспышку Phottix Mitros + можно использовать не только как накамерную или удаленную, но и для управления и спуска удаленной вспышки с помощью радиосигнала.

Описание

Модель оснащена подсветкой экрана, имеет интуитивно понятный интерфейс и поддерживает функции приемника Phottix Odin и Strato II. Управление осуществляется на частоте 2,4 ГГц на расстоянии 100 метров. В нее добавлены возможности передатчика Phottix Odin и приемника Phottix Odin. С их помощью вспышка может быть триггером или передатчиком (по выбору) для приемников Phottix Odin или Strato II и обеспечивать полный TTL-функционал.

TTL-функциональные возможности вспышки:

  • удаленный контроль мощности групп в TTL с возможностью +/- EV корректировки (3 стопа с 1/3 увеличением, 18 различных уровней)
  • удаленный контроль мощности в режиме ручной настройки (от 1/1 до 1/128 с 1/3 увеличением)
  • использование вспышек в режиме i-TTL и ручной настройки одновременно (одни группы срабатывают в i-TTL, другие в режиме ручной настройки)
  • удаленный контроль мощности в режиме соотношения групп А:В с возможностью +/- EV корректировки
  • высокоскоростная синхронизация (HSS) – скорость выдержки до 1/8000 с
  • функция синхронизации по задней шторке (SCS)
  • удаленная настройка зума головки вспышки – автоматическая или ручная

Вспышка в режиме встроенного приемника совместима с радиосинхронизатором Phottix Strato II, а в качестве передатчика – с приемниками Strato II Multi и Strato I.

Технические характеристики:
  • режимы работы – i-TTL, ручной, и Multi стробоскопический
  • ведущее число (при фокусном расстоянии 105 мм, ISO 100) – 58
  • угол освещения вспышки, мм – 24–105 (14 мм с широкоугольной панелью)
  • зум – авто и ручной 
  • вращение по горизонтали, град. – 360
  • вращение вверх-вниз, град. – от -7 до 90 
  • FEC (компенсация экспозиция при съемке со вспышкой) – ручная
  • FEB (брекетинг FEB) – от +3 до -3 ступени с шагом 1/3 ступени (ручная компенсация и брекетинг FEB могут задаваться совместно)
  • режимы синхронизации
    • синхронизация по передней шторке
    • синхронизация по задней шторке SCS 
    • высокоскоростная синхронизация HSS
  • режим стробоскопической вспышки, Гц – от 1 до 199
  • количество срабатываний вспышек – от 1 до 100
  • подтверждение экспозиции при съемке со вспышкой – загорается синяя индикаторная лампа в режиме E-TTL
  • время зарядки/ индикатор готовности вспышки
    • обычная вспышка – ~0,1–5 с/загорается красная индикаторная лампа
    • быстрая вспышка – ~0,1–2,5 с/загорается зеленая индикаторная лампа
  • энергосбережение
    • небеспроводные режимы ведомой, с – 90 
    • беспроводной режим ведомой, мин – (программируемо) 10 или 60
  • способ трансмиссии – радиочастота и оптический импульс
  • количество каналов – 4
  • режимы беспроводного управления – Odin Tx, Odin Rx, Strato II Rx, OP Tx (Master), OP Rx (Slave), OP Slave, OFF
  • дальность передачи, м
    • радио – от 100
    • оптически (в помещении – 12–16 м, вне помещения – 7–9 м)
  • угол приема ведущей вспышки, град.
    • радио – 360 во все стороны
    • оптическая трансмиссия – от +40 до - 40 (по горизонтали), от +30 до -30 (по вертикали)
  • управляемые группы ведомых вспышек – 3 (A, B и C)
  • соотношение мощностей вспышек – 1:8–1:1–8:1
  • ток в режиме простоя, uA – ≤100 в спящем режиме
  • питание – 4 элемента типа АА, совместимость с внешним блоком питания 
  • размеры, мм – 202,8x77,5x58,3
  • вес ( без элементов питания), г – 427

Комплектация

  • Вспышка Phottix Mitros – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.
  • Кабель 3,5 мм на 3,5 мм – 1 шт.
  • Переходник для разъема внешнего питания – 1 шт.
  • Подставка для вспышки – 1 шт.
  • Карточка отражатель – 1 шт.
  • Рассеиватель белый – 1 шт.
  • USB-накопитель (инструкция) – 1 шт.
  • USB-кабель (для обновления ПО) – 1 шт.
  • Сертификат контроля качества – 1 шт.
  • Гарантия производителя 2 года – 1 шт.

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