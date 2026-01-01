images
Phottix (80371) вспышка-трансивер Mitros + TTL для Canon

Phottix (80371) вспышка-трансивер Mitros + TTL для Canon

Phottix
Артикул: OLE-0926

Phottix (80371) Mitros + TTL для Canon – вспышка-трансивер, сочетающая в себе функциональность, непревзойденное качество и цену. Ее возможности по достоинству оценят и любители, и профессионалы. Вспышку Phottix Mitros+ можно использовать не только, как накамерную или удаленную, но и для управления и спуска удаленной вспышки с помощью радиосигнала.

Описание

Модель оснащена подсветкой экрана, имеет интуитивно понятный интерфейс и поддерживает функции приемника Phottix Odin и Strato II. В нее добавлены возможности передатчика Phottix Odin и приемника Phottix Odin. С их помощью вспышка может быть триггером или передатчиком (по выбору) для приемников Phottix Odin или Strato II и обеспечивать полный TTL-функционал.

TTL-функциональные возможности вспышки:

  • удаленный контроль мощности групп в TTL с возможностью +/- EV корректировки (3 стопа с 1/3 увеличением, 18 различных уровней)
  • удаленный контроль мощности в режиме ручной настройки (от 1/1 до 1/128 с 1/3 увеличением)
  • использование вспышек в режиме TTL и ручной настройки одновременно (одни группы срабатывают в TTL, другие в режиме ручной настройки)
  • удаленный контроль мощности в режиме соотношения групп А:В с возможностью +/- EV корректировки
  • высокоскоростная синхронизация (HSS) – скорость выдержки до 1/8000 с
  • функция синхронизации по задней шторке (SCS)
  • удаленная настройка зума головки вспышки – автоматическая или ручная

Вспышка в режиме встроенного приемника совместима с радиосинхронизатором Phottix Strato II, а в качестве передатчика – с приемниками Strato II Multi и Strato I.

Технические характеристики:

  • режимы работы – E-TTL и E-TTL II, ручной и Multi стробоскопический
  • ведущее число (при фокусном расстоянии 105 мм, ISO 100) – 58
  • угол освещения вспышки, мм – 24–105 (14 мм с широкоугольной панелью)
  • зум – авто и ручной
  • вращение по горизонтали, град. – 360
  • вращение вверх-вниз, град. – от -7 до 90
  • FEC (компенсация экспозиция при съемке со вспышкой) – ручная
  • FEB (брекетинг FEB) – от +3 до -3 ступени с шагом 1/3 ступени (ручная компенсация и брекетинг FEB могут задаваться совместно)
  • режимы синхронизации
    • синхронизация по передней шторке
    • синхронизация по задней шторке SCS
    • высокоскоростная синхронизация HSS
  • режим стробоскопической вспышки, Гц – от 1 до 199
  • количество срабатываний вспышек – от 1 до 100
  • подтверждение экспозиции при съемке со вспышкой – загорается синяя индикаторная лампа в режиме E-TTL
  • время зарядки/индикатор готовности вспышки
    • обычная вспышка – ~0,1–5 с/загорается красная индикаторная лампа
    • быстрая вспышка – ~0,1–2,5 с/загорается зеленая индикаторная лампа
  • энергосбережение:
    • небеспроводные режимы ведомой, с – 90
    • беспроводной режим ведомой, мин – (программируемо) 10 или 60
  • способ трансмиссии – радиочастота и оптический импульс
  • количество каналов – 4
  • режимы беспроводного управления – Odin Tx, Odin Rx, Strato II Rx, OP Tx (Master), OP Rx (Slave), OP Slave, OFF
  • дальность передачи, м
    • радио – от 100
    • оптически (в помещении – 12–16 м, вне помещения – 7–9 м)
  • угол приема ведущей вспышки, град.
    • радио – 360 во все стороны
    • оптическая трансмиссия – от +40 до -40 (по горизонтали), от +30 до -30 (по вертикали)
  • управляемые группы ведомых вспышек – 3 (A, B и C)
  • соотношение мощностей вспышек – 1:8–1:1–8:1
  • ток в режиме простоя, uA – ≤100 в спящем режиме
  • питание – 4 элемента типа АА, совместимость с внешним блоком питания
  • размеры, мм – 202,8x77,5x58,3
  • вес (без элементов питания), г – 427

Комплектация

  • Вспышка Phottix Mitros – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.
  • Кабель 3,5 мм на 3,5 мм – 1 шт.
  • Переходник для разъема внешнего питания – 1 шт.
  • Подставка для вспышки – 1 шт.
  • Карточка отражатель – 1 шт.
  • Рассеиватель белый – 1 шт.
  • USB-накопитель (инструкция) – 1 шт.
  • USB-кабель (для обновления ПО) – 1 шт.
  • Сертификат контроля качества – 1 шт.
  • Гарантия производителя 2 года – 1 шт.

   

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Арт. NVF-9126
Fotokvant SBK-40 софтбокс круглый 40 см для накамерной вспышки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBK-40 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 40 см.

Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.

1 340 ₽
В корзину

Видео

Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Для чего нужен телесуфлер, или Как избавиться от бегающих глаз
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Марцин Райчек — современный польский фотограф
Марцин Райчек — современный польский фотограф
Тони Фрисселл
Тони Фрисселл
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.