Phottix (80371) вспышка-трансивер Mitros + TTL для Canon

Модель оснащена подсветкой экрана, имеет интуитивно понятный интерфейс и поддерживает функции приемника Phottix Odin и Strato II. В нее добавлены возможности передатчика Phottix Odin и приемника Phottix Odin. С их помощью вспышка может быть триггером или передатчиком (по выбору) для приемников Phottix Odin или Strato II и обеспечивать полный TTL-функционал.
TTL-функциональные возможности вспышки:
- удаленный контроль мощности групп в TTL с возможностью +/- EV корректировки (3 стопа с 1/3 увеличением, 18 различных уровней)
- удаленный контроль мощности в режиме ручной настройки (от 1/1 до 1/128 с 1/3 увеличением)
- использование вспышек в режиме TTL и ручной настройки одновременно (одни группы срабатывают в TTL, другие в режиме ручной настройки)
- удаленный контроль мощности в режиме соотношения групп А:В с возможностью +/- EV корректировки
- высокоскоростная синхронизация (HSS) – скорость выдержки до 1/8000 с
- функция синхронизации по задней шторке (SCS)
- удаленная настройка зума головки вспышки – автоматическая или ручная
Вспышка в режиме встроенного приемника совместима с радиосинхронизатором Phottix Strato II, а в качестве передатчика – с приемниками Strato II Multi и Strato I.
Технические характеристики:
- режимы работы – E-TTL и E-TTL II, ручной и Multi стробоскопический
- ведущее число (при фокусном расстоянии 105 мм, ISO 100) – 58
- угол освещения вспышки, мм – 24–105 (14 мм с широкоугольной панелью)
- зум – авто и ручной
- вращение по горизонтали, град. – 360
- вращение вверх-вниз, град. – от -7 до 90
- FEC (компенсация экспозиция при съемке со вспышкой) – ручная
- FEB (брекетинг FEB) – от +3 до -3 ступени с шагом 1/3 ступени (ручная компенсация и брекетинг FEB могут задаваться совместно)
- режимы синхронизации
- синхронизация по передней шторке
- синхронизация по задней шторке SCS
- высокоскоростная синхронизация HSS
- режим стробоскопической вспышки, Гц – от 1 до 199
- количество срабатываний вспышек – от 1 до 100
- подтверждение экспозиции при съемке со вспышкой – загорается синяя индикаторная лампа в режиме E-TTL
- время зарядки/индикатор готовности вспышки
- обычная вспышка – ~0,1–5 с/загорается красная индикаторная лампа
- быстрая вспышка – ~0,1–2,5 с/загорается зеленая индикаторная лампа
- энергосбережение:
- небеспроводные режимы ведомой, с – 90
- беспроводной режим ведомой, мин – (программируемо) 10 или 60
- способ трансмиссии – радиочастота и оптический импульс
- количество каналов – 4
- режимы беспроводного управления – Odin Tx, Odin Rx, Strato II Rx, OP Tx (Master), OP Rx (Slave), OP Slave, OFF
- дальность передачи, м
- радио – от 100
- оптически (в помещении – 12–16 м, вне помещения – 7–9 м)
- угол приема ведущей вспышки, град.
- радио – 360 во все стороны
- оптическая трансмиссия – от +40 до -40 (по горизонтали), от +30 до -30 (по вертикали)
- управляемые группы ведомых вспышек – 3 (A, B и C)
- соотношение мощностей вспышек – 1:8–1:1–8:1
- ток в режиме простоя, uA – ≤100 в спящем режиме
- питание – 4 элемента типа АА, совместимость с внешним блоком питания
- размеры, мм – 202,8x77,5x58,3
- вес (без элементов питания), г – 427