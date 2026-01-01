images
images
Grifon TT 350 TTL/HSS вспышка накамерная для Canon
Grifon TT 350 TTL/HSS вспышка накамерная для Canon

Grifon TT 350 TTL/HSS вспышка накамерная для Canon

Grifon
Артикул: NVF-9236

Grifon TT 350 TTL/HSS - мини вспышка накамерная, предназначена для работы с фотокамерами системы Canon.

Модель изготовлена с учетом требований, которые предъявляются к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде.

Описание

Система TTL упростит вашу съемку и поможет оптимизировать экспозицию в сложных световых условиях. С данной вспышкой возможна съемка в режиме ведущей (Мастер) вспышки или ведомой беспроводной группы вспышек.Она имеет встроенную беспроводную систему работающую на частоте 2,4 GHz.Вспышка многофункциональна, имеет ручной режим, multi многократный режим, HSS высокоскоростную синхронизацию с максимальной скоростью синхронизации до 1/8000 сек., синхронизацию по второй шторке, FEC коррекцию экспозиции.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Неоценимый вклад Ашера Феллига в искусство фотографии, или Скандальный Виджи
Неоценимый вклад Ашера Феллига в искусство фотографии, или Скандальный Виджи
Тина Модотти - яркая звезда фотоискусства первой половины двадцатого века
Тина Модотти - яркая звезда фотоискусства первой половины двадцатого века
Видеообзор &quot;Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления&quot;
Видеообзор "Миниатюрный светодиодный осветитель для телефона Fotokvant SL-60Al с 4 видами крепления"
Видеоурок &quot;Как легко сделать наложение из снега&quot;
Видеоурок "Как легко сделать наложение из снега"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.