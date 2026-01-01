Grifon ETTL V860C-II вспышка накамерная для Canon

Вспышка поддерживает функции многократной импульсной вспышки, а также автоматическое и ручное масштабирование с охватом от 24 до 105 мм. Система E-TTLII упростит вашу съемку, поможет оптимизировать экспозицию в сложных световых условиях.
Вспышка имеет стабильную цветовую температуру, удобные ЖК-дисплей и панель управления.
Установка уровней мощности 1/1 и 1/2 для высокоскоростной вспышки невозможна. Высокоскоростная вспышка может работать в режиме bulb фотокамеры. Если количество вспышек отображается в виде "--", съемка будет продолжаться до закрытия затвора или исчерпания батарей.
Характеристики:
- ведущее число (ISO 100) – 58
- угол свечения – от 24 до 105 мм (14 мм с широкоугольной панелью)
- время полной зарядки, с – до 1,5
- регулировка мощности – от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 ступени
- длительность вспышки – от 1/300 до 1/20000
- режимы вспышки – I-TTL, Multi (стробоскоп), М (ручной)
- цветовая температура, К – 5600 ±200
- угол вертикального поворота, град. – 7–90
- угол горизонтального поворота, град. – 0–360
- широкоугольный рассеиватель – встроенный
- светосинхронизатор – встроенный
- электропитание – 11,1V/2000 mAh Li-ion
- вес, г – 540
- размеры, мм – 190x76x64