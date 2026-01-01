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Grifon ETTL V860C-II вспышка накамерная для Canon
Grifon ETTL V860C-II вспышка накамерная для Canon
Grifon ETTL V860C-II вспышка накамерная для Canon

Grifon ETTL V860C-II вспышка накамерная для Canon

Grifon
Артикул: NVF-9234

Grifon ETTL V860C-II - вспышка TTL накамерная, предназначена для работы с фотокамерами системы Canon.

Модель изготовлена с учетом требований, которые предъявляются к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде. Вспышка работает от литий-ионного аккумулятора, который поставляется в комплекте.


Описание

Вспышка поддерживает функции многократной импульсной вспышки, а также автоматическое и ручное масштабирование с охватом от 24 до 105 мм. Система E-TTLII упростит вашу съемку, поможет оптимизировать экспозицию в сложных световых условиях.

Вспышка имеет стабильную цветовую температуру, удобные ЖК-дисплей и панель управления.

Установка уровней мощности 1/1 и 1/2 для высокоскоростной вспышки невозможна. Высокоскоростная вспышка может работать в режиме bulb фотокамеры. Если количество вспышек отображается в виде "--", съемка будет продолжаться до закрытия затвора или исчерпания батарей. 

Характеристики:

  • ведущее число (ISO 100) – 58
  • угол свечения – от 24 до 105 мм (14 мм с широкоугольной панелью)
  • время полной зарядки, с – до 1,5
  • регулировка мощности – от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 ступени
  • длительность вспышки – от 1/300 до 1/20000
  • режимы вспышки – I-TTL, Multi (стробоскоп), М (ручной)
  • цветовая температура, К – 5600 ±200
  • угол вертикального поворота, град. – 7–90
  • угол горизонтального поворота, град. – 0–360
  • широкоугольный рассеиватель – встроенный
  • светосинхронизатор – встроенный
  • электропитание – 11,1V/2000 mAh Li-ion 
  • вес, г – 540
  • размеры, мм – 190x76x64

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