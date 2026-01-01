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Godox Ving V860IIC Kit вспышка накамерная для Canon
Godox Ving V860IIC Kit вспышка накамерная для Canon
Godox Ving V860IIC Kit вспышка накамерная для Canon

Godox Ving V860IIC Kit вспышка накамерная для Canon

Godox
Артикул: NVF-9833

Godox Ving V860IIC Kit - вспышка накамерная для фотокамер системы Canon.

Накамерная беспроводная вспышка. Имеет все основные функции, которые необходимы вспышке. Работает на литий-ионной аккумуляторной батарее. 

Описание

Модель предназначена для камер Canon EOS и полностью поддерживает функционал E-TTL II автоматического управления вспышками.

Серия вспышек Godox Ving снабжена Li-Ion аккумулятором 11,1 В/2000 мАч, обеспечивающей до 650 импульсов с максимальной мощностью и высокую скорость перезарядки между залпами - до 1,5 сек при максимальной мощности.  

Радиосистема Godox 2,4G X-System обеспечивает дистанцию передачи более 100 м и позволяет использовать творческие режимы синхронизации вспышек и камер. 

Вспышки серии Ving полностью поддерживают TTL, высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 с (High-Speed-Sync), компенсацию экспозиции вспышкой (Flash Exposure Compensation), захват экспозиции вспышкой (Flash Exposure Lock), моделирующую вспышку и др. 

Модель V860IIC в режиме ведущей вспышки может управлять фирменными вспышками Canon, например, 600EX-RT, 580EX-II, как TTL-режиме, так и в режиме ручной установки мощности. В режиме ведомой вспышки V860IIC принимает сигналы от фирменных вспышек Canon, беспроводных коммандеров Canon и встроенных Pop-Up вспышек.

Она обеспечивает ведущее число GN60 (м, при ISO100@200мм) и 22 шага регулировки мощности (от 1/1 до 1/128). Автоматическое или ручное зуммирование импульсной головки от 20 мм до 200 мм.Также предусмотрена поддержка обновлений прошивки через USB-порт.

Характеристики:

  • ведущее число - 60 (ISO 100)
  • питание - 1 перезаряжаемая литий-ионная батарея
  • HSS (высокоскоростная синхронизация) - до 1/8000 с
  • ручное управление - 1/128 - 1/1 
  • зум-рефлектор - 20-200 мм
  • поворот головы, град. - 360
  • USB-порт для обновления программного обеспечения - есть
  • максимальное время перезарядки, с – 1,5 (при полной мощности)
  • длительность импульса - 1/300 до 1/20000 секунды
  • возможность управления группами - 5
  • размер, мм – 64х76х190
  • вес, г - 540 с батареей

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