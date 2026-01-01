Godox Ving V860IIC Kit вспышка накамерная для Canon

Модель предназначена для камер Canon EOS и полностью поддерживает функционал E-TTL II автоматического управления вспышками.
Серия вспышек Godox Ving снабжена Li-Ion аккумулятором 11,1 В/2000 мАч, обеспечивающей до 650 импульсов с максимальной мощностью и высокую скорость перезарядки между залпами - до 1,5 сек при максимальной мощности.
Радиосистема Godox 2,4G X-System обеспечивает дистанцию передачи более 100 м и позволяет использовать творческие режимы синхронизации вспышек и камер.
Вспышки серии Ving полностью поддерживают TTL, высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 с (High-Speed-Sync), компенсацию экспозиции вспышкой (Flash Exposure Compensation), захват экспозиции вспышкой (Flash Exposure Lock), моделирующую вспышку и др.
Модель V860IIC в режиме ведущей вспышки может управлять фирменными вспышками Canon, например, 600EX-RT, 580EX-II, как TTL-режиме, так и в режиме ручной установки мощности. В режиме ведомой вспышки V860IIC принимает сигналы от фирменных вспышек Canon, беспроводных коммандеров Canon и встроенных Pop-Up вспышек.
Она обеспечивает ведущее число GN60 (м, при ISO100@200мм) и 22 шага регулировки мощности (от 1/1 до 1/128). Автоматическое или ручное зуммирование импульсной головки от 20 мм до 200 мм.Также предусмотрена поддержка обновлений прошивки через USB-порт.
Характеристики:
- ведущее число - 60 (ISO 100)
- питание - 1 перезаряжаемая литий-ионная батарея
- HSS (высокоскоростная синхронизация) - до 1/8000 с
- ручное управление - 1/128 - 1/1
- зум-рефлектор - 20-200 мм
- поворот головы, град. - 360
- USB-порт для обновления программного обеспечения - есть
- максимальное время перезарядки, с – 1,5 (при полной мощности)
- длительность импульса - 1/300 до 1/20000 секунды
- возможность управления группами - 5
- размер, мм – 64х76х190
- вес, г - 540 с батареей