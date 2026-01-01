Артикул: DAN-2954

Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon вспышка накамерная.

Полная поддержка протокола i-TTL. Высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000 с), экспокоррекция, блокировка экспокоррекции, синхронизация по первой и второй шторке, режим моделирующего света, управление с дисплея меню камеры, режим стробоскопа. Два способа передачи данных: по радиоканалу и оптический. Передача по радиоканалу обеспечивает максимальную функциональность. Радиус действия свыше 100 м. Оптическая передача обеспечивает равномерный световой поток и стабильные выходные данные.