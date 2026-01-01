Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon

Вспышка TT685N может использоваться как ведущая, синхронизируясь с ведомыми вспышками Nikon SB-900, SB-910 и др. В качестве ведомой вспышки можно использовать с ведущими вспышками Nikon SB-900, SB-910, D7100/D7000/D800 и др.
Для расширения возможностей вспышки рекомендуются приобрести TTL приемник X1R-N и TTL передатчик X1T-N.
Технические характеристики:
- ведущее число, м (ISO 100) - 60
- угол подсветки, мм - 20-200
- длительность импульса, с - 1/300-1/20000
- система управления экспозицией вспышки - протокол i-TTL и ручной режим
- экспокоррекция - ±3 ступени с шагом 1/3
- блокировка экспокоррекции - да
- режимы синхронизации - высокоскоростная (до 1/8000 секунды), по первой шторке, по второй шторке
- режим стробоскопа - до 100 импульсов
- режимы дистанционного управления вспышкой - ведущая, ведомая, выкл.
- радиус передачи оптического сигнала, м - до 12
- радиус передачи радиосигнала, м - более 100
- количество каналов оптической связи - 4
- количество каналов радиосвязи - 32
- элементы питания АА - 4
- время перезарядки, с - 0,1-2,6
- количество импульсов на полной мощности - 320
- цветовая температура, К - 5600±200K
- размеры, см - 6,4х7,6х19
- вес без элементов питания, г - 410