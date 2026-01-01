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Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon
Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon

Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon

Godox
Артикул: DAN-2954

Godox ThinkLite TT685N i-TTL для Nikon вспышка накамерная.

Полная поддержка протокола i-TTL. Высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000 с), экспокоррекция, блокировка экспокоррекции, синхронизация по первой и второй шторке, режим моделирующего света, управление с дисплея меню камеры, режим стробоскопа. Два способа передачи данных: по радиоканалу и оптический. Передача по радиоканалу обеспечивает максимальную функциональность. Радиус действия свыше 100 м. Оптическая передача обеспечивает равномерный световой поток и стабильные выходные данные.

Описание

Вспышка TT685N может использоваться как ведущая, синхронизируясь с ведомыми вспышками Nikon SB-900, SB-910 и др. В качестве ведомой вспышки можно использовать с ведущими вспышками Nikon SB-900, SB-910, D7100/D7000/D800 и др.

Для расширения возможностей вспышки рекомендуются приобрести TTL приемник X1R-N и TTL передатчик X1T-N.

Технические характеристики:

  • ведущее число, м (ISO 100) - 60
  • угол подсветки, мм - 20-200
  • длительность импульса, с - 1/300-1/20000
  • система управления экспозицией вспышки - протокол i-TTL и ручной режим
  • экспокоррекция - ±3 ступени с шагом 1/3
  • блокировка экспокоррекции - да
  • режимы синхронизации - высокоскоростная (до 1/8000 секунды), по первой шторке, по второй шторке
  • режим стробоскопа - до 100 импульсов
  • режимы дистанционного управления вспышкой - ведущая, ведомая, выкл.
  • радиус передачи оптического сигнала, м - до 12
  • радиус передачи радиосигнала, м - более 100
  • количество каналов оптической связи - 4
  • количество каналов радиосвязи - 32
  • элементы питания АА - 4
  • время перезарядки, с - 0,1-2,6
  • количество импульсов на полной мощности - 320
  • цветовая температура, К - 5600±200K
  • размеры, см - 6,4х7,6х19
  • вес без элементов питания, г - 410

Комплектация

  • Вспышка - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.
  • Подставка - 1 шт.
  • Инструкция - 1 шт.

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