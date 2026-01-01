Godox ThinkLite TT685IIO TTL накамерная вспышка для Olympus/Panasonic. 

Описание

ThinkLite TT685IIO работает в автоматическом режиме TTL, ручном режиме и стробоскопическом режиме. Такие функции, как высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д., помогут получить кадр даже в сложных условиях реализовать творческие задумки.

В ручном режиме доступно 22 ступени регулировки выходной мощности от 1/1 до 1/128.

На панели управления вспышки расположен большой ЖК-дисплей с двухцветной подсветкой (синий-master/оранжевый-slave/отключена). Текущая функция верхнего ряда кнопок отображается соответственно над ними на дисплее. Кнопка вкл/выкл вспышки выполнена в виде ползунка, а настройка параметров осуществляется удобным многофункциональным диммером-колесиком и кнопками.



Кнопка переключения между режимами Е-TTL II и ручным M находится всегда под рукой и позволит быстро перейти в нужный режим.

Встроенная система беспроводного управления Godox X

Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4 X, вспышка ThinkLite TT685II совмещает функции передатчика и приемника в одном устройстве, обеспечивая максимальную гибкость и удобство для совместной работы с другими импульсными источниками света.

TT685II в качестве ведущей вспышки может управлять несколькими накамерными или студийными вспышками, оснащенными системой Godox 2.4 X.

При использовании вне камеры вспышка TT685II будет управляться радиосинхронизаторами Godox 2.4 X, такими как X1T, X2T, XPRO и т.д.



Угол освещения вспышки регулируется в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 20 мм до 200 мм автоматически или вручную. Это позволяет эффективно распределить световой поток и избежать затемнения по краям кадра. Вспышка естественным образом осветит объект целиком, независимо от того, снимает ли фотограф широкоугольным объективом в условиях ограниченного пространства или портретным объективом издалека.



Головка вспышки поворачивается по горизонтали от 0° до 330° и по вертикали от -7° до 120°, что позволит выбрать необходимый угол отражения для получения качественного изображения.



Вспышка оснащена быстросъемным креплением с фиксатором и кнопкой, которое надежно удерживает вспышку на камере, а также позволяет быстро установить или снять её. Ножка крепления всех вспышек Godox Ving ThinkLite TT685II (кроме индекса S) изготовлена из металла.

Характеристики :