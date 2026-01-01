Godox ThinkLite TT685IIN i-TTL вспышка накамерная для Nikon

Описание

Ведущее число 60, стандарт Nikon, длительность импульса 1/300 до 1/20000 с, время перезарядки прим. 0.1-2.6 с, быстрое переключение режимов TTL/M, высокоскоростная синхронизация HSS (1/8000 с), режим стробоскоп Multi, режим ведомой вспышки S1/S2, поддержка системы беспроводной синхронизации Godox 2.4G X

Сохранены и улучшены все предыдущие режимы работы автоматический режим TTL, ручной режим и стробоскопический а также функции высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д. Вспышка имеет большой ЖК-дисплей с двухцветной подсветкой.

Кнопка переключения между режимами i-TTL и ручным M находится всегда под рукой и позволит быстро перейти в нужный режим. В ручном режиме доступно 22 ступени регулировки выходной мощности от 1/1 до 1/128.

Благодаря встроенной системе беспроводного управления Godox 2.4 X, вспышка ThinkLite TT685II совмещает функции передатчика и приемника в одном устройстве, в качестве ведущей вспышки может управлять несколькими накамерными или студийными вспышками, оснащенными системой Godox 2.4 X.

Питание вспышки осуществляется двумя способами: с помощью 4 батареек типа АА или от батарейного блока. Время перезарядки вспышки составляет от 0,1 до 2,6 с.