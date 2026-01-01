Описание

Ведущее число 60, стандарт Fuji, длительность импульса 1/300 до 1/20000 с, время перезарядки прим. 0.1-2.6 с, быстрое переключение режимов TTL/M, высокоскоростная синхронизация HSS (1/8000 с), режим стробоскоп Multi, режим ведомой вспышки S1/S2, поддержка системы беспроводной синхронизации Godox 2.4G X

Godox ThinkLite TT685IIF TTL вспышка накамерная для Fuji обновлённая версия накамерных вспышек ThinkLite TT685F, которая сохранила все основные функции и получила новые возможности.

Из основных отличий от предыдущей версии можно выделить более широкий диапазон угла наклона от -7 до 120, а также возможность поворота на 330 что обеспечивает более гибкие возможности управления отраженной вспышкой. Добавлена функция мгновенного преобразования TCM (TTL-Convert-Manual) которая позволяет мгновенно переводить параметры экспозиции из TTL в ручной режим. Также, эта функция помогает зафиксировать правильное значение экспозиции, обеспечивая точное количество света в каждом кадре. Как и другие обновленные модели TTL-вспышек Godox, TT685II оснащена быстросъемным фиксатором для удобной установки.

Сохранены и улучшены все предыдущие режимы работы автоматический режим TTL, ручной режим и стробоскопический а также функции высокоскоростная синхронизация HSS (до 1/8000 с), экспокоррекция вспышки FEC, брекетинг экспозиции вспышки FEB, синхронизация по второй шторке и т.д. Вспышка имеет большой ЖК-дисплей с двухцветной подсветкой.

Кнопка переключения между режимами TTL и ручным M находится всегда под рукой и позволит быстро перейти в нужный режим. В ручном режиме доступно 22 ступени регулировки выходной мощности от 1/1 до 1/128.



