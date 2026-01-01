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Godox ThinkLite TT350P TTL вспышка накамерная для Pentax
Godox ThinkLite TT350P TTL вспышка накамерная для Pentax
Godox ThinkLite TT350P TTL вспышка накамерная для Pentax
Godox ThinkLite TT350P TTL вспышка накамерная для Pentax
Godox ThinkLite TT350P TTL вспышка накамерная для Pentax
Godox ThinkLite TT350P TTL вспышка накамерная для Pentax
Godox ThinkLite TT350P TTL вспышка накамерная для Pentax
Godox ThinkLite TT350P TTL вспышка накамерная для Pentax

Godox ThinkLite TT350P TTL вспышка накамерная для Pentax

Godox
Артикул: DAN-3696

Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350P TTL для Pentax.

Используется с фотокамерами Pentax, имеет ведущее число - 36, режимы TTL/M, высокоскоростную синхронизацию HSS, режим стробоскоп Multi, встроенный приемник беспроводной синхронизации Godox X, режим ведомой вспышки S1/S2, ЖК-дисплей с подсветкой.

Описание

Благодаря полной поддержке системы Pentax TTL, высокоскоростной синхронизации, стробоскопическому режиму и встроенному приемнику беспроводной системы синхронизации Godox X, вспышка позволит раскрыть весь потенциал фотокамеры.

Ведущее число 36 (ISO100, 105 мм) позволяет использовать вспышку в различных условиях. Питание вспышки осуществляется от 2 элементов типа АА, при этом время перезарядки составляет от 0,1 до 2,2 с. В ручном режиме мощность регулируется в диапазоне от 1/1 до 1/128 с шагом 1/3 ступени.

На панели управления находятся кнопка вкл/выкл вспышки, кнопка Test (красная подсветка - индикатор готовности), четыре кнопки управления функциями и кнопка-колесо для регулировки настроек. В батарейном отсеке расположен micro-USB порт для обновления прошивки. Все параметры отображаются на ЖК-дисплее с контрастной подсветкой.

Вспышку можно использовать как на камере, так и вне ее, одиночно или в группах. Благодаря встроенному приемнику радиосистемы Godox X всеми функциями вспышки и ее запуском можно управлять дистанционно, включая срабатывание в TTL-режиме, функцию высокоскоростной синхронизации и запуск по первой или по второй шторке (передатчик системы Godox X необходимо купить отдельно). Оптический датчик синхронизации позволяет запускать вспышку в ручном режиме от мануальной или TTL ведущей вспышки с пропуском предварительного импульса.

Для оптимального освещения кадра вспышка позволяет автоматически или вручную регулировать зум головки для использования с объективами с эквивалентным фокусным расстоянием от 24 до 105 мм, встроенный выдвижной рассеиватель формирует угол освечивания 14 мм.

Головка вспышки регулируется в пределах от 0 до 270 градусов по горизонтали и от -7 до 90 градусов по вертикали. Это позволяет отразить световой поток от стен или потолка и создать мягкое равномерное освещение. Встроенный отражатель поможет точнее регулировать направление светового потока.

Технические характеристики:

  • ведущее число, м (ISO 100) - 36
  • угол подсветки, мм - от 24 до 105
  • длительность импульса, с - от 1/350 до 1/20000
  • экспокоррекция (FEC) ручная - FEB: ±3 ступени с шагом 1/3
  • высокоскоростная синхронизация, с - 1/8000
  • режим стробоскопа - до 90 импульсов, 99 Гц
  • количество ведомых групп - 3 (A, B и C)
  • радиус передачи сигнала, м - 30
  • количество каналов связи - 16
  • время перезарядки, с - 0,1-2,2
  • количество импульсов на полной мощности - 210
  • питание - 2 элемента типа АА
  • размеры, см - 14х6,2х3,8
  • вес без элементов, г - 200

Комплектация

  • Вспышка Godox ThinkLite TT350P.
  • Мини-подставка.
  • Футляр.
  • Рассеиватель.

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