Godox ThinkLite TT350P TTL вспышка накамерная для Pentax

Описание

Благодаря полной поддержке системы Pentax TTL, высокоскоростной синхронизации, стробоскопическому режиму и встроенному приемнику беспроводной системы синхронизации Godox X, вспышка позволит раскрыть весь потенциал фотокамеры.

Ведущее число 36 (ISO100, 105 мм) позволяет использовать вспышку в различных условиях. Питание вспышки осуществляется от 2 элементов типа АА, при этом время перезарядки составляет от 0,1 до 2,2 с. В ручном режиме мощность регулируется в диапазоне от 1/1 до 1/128 с шагом 1/3 ступени.

На панели управления находятся кнопка вкл/выкл вспышки, кнопка Test (красная подсветка - индикатор готовности), четыре кнопки управления функциями и кнопка-колесо для регулировки настроек. В батарейном отсеке расположен micro-USB порт для обновления прошивки. Все параметры отображаются на ЖК-дисплее с контрастной подсветкой.

Вспышку можно использовать как на камере, так и вне ее, одиночно или в группах. Благодаря встроенному приемнику радиосистемы Godox X всеми функциями вспышки и ее запуском можно управлять дистанционно, включая срабатывание в TTL-режиме, функцию высокоскоростной синхронизации и запуск по первой или по второй шторке (передатчик системы Godox X необходимо купить отдельно). Оптический датчик синхронизации позволяет запускать вспышку в ручном режиме от мануальной или TTL ведущей вспышки с пропуском предварительного импульса.

Для оптимального освещения кадра вспышка позволяет автоматически или вручную регулировать зум головки для использования с объективами с эквивалентным фокусным расстоянием от 24 до 105 мм, встроенный выдвижной рассеиватель формирует угол освечивания 14 мм.

Головка вспышки регулируется в пределах от 0 до 270 градусов по горизонтали и от -7 до 90 градусов по вертикали. Это позволяет отразить световой поток от стен или потолка и создать мягкое равномерное освещение. Встроенный отражатель поможет точнее регулировать направление светового потока.

Технические характеристики: