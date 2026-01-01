FST UF-180 вспышка универсальная накамерная

Описание

Полная перезарядка 2,9 с на полной мощности. При выходной мощности импульса 1/16 и менее поддержка режима высокоскоростной съемки до 12 к/с, что прекрасно подходит для репортажной и спортивной съемки. Система защиты от перегрева (встроенные температурные датчики). Режим сохранения энергии (3 ступени):

- если вспышка неактивна в течении 20 секунд, выключается подсветка дисплея;

- если вспышка неактивна более 60 секунд, главный процессор вспышки переходит в спящий режим;

- после 30 минут отсутствия какой-либо активности, вспышка полностью отключается.

Поддержка синхронизации по второй шторке, а также поддержка режима RPT (повторяющихся вспышек). Есть возможность беспроводного дистанционного управления.

Характеристики: