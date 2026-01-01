FST UF-180 вспышка универсальная накамерная

Полная перезарядка 2,9 с на полной мощности. При выходной мощности импульса 1/16 и менее поддержка режима высокоскоростной съемки до 12 к/с, что прекрасно подходит для репортажной и спортивной съемки. Система защиты от перегрева (встроенные температурные датчики). Режим сохранения энергии (3 ступени):
- если вспышка неактивна в течении 20 секунд, выключается подсветка дисплея;
- если вспышка неактивна более 60 секунд, главный процессор вспышки переходит в спящий режим;
- после 30 минут отсутствия какой-либо активности, вспышка полностью отключается.
Поддержка синхронизации по второй шторке, а также поддержка режима RPT (повторяющихся вспышек). Есть возможность беспроводного дистанционного управления.
Характеристики:
- ведущее число - 56 м (35 мм, ISO 100)
- режимы съемки - TTL/M/RPT/MA (полуавтоматический)/S1/S2
- угол зуммирования - 18-180 мм
- беспроводное управление - да
- дистанция эффективного беспроводного управления - внутри помещений 20-30 м, снаружи – 10-15 м
- угол поворота головки вспышки - от 0 до 90 градусов (вертикаль), 360 градусов (горизонталь)
- цветовая температура - 5500 К
- длительность импульса - от 1/200 до 1/20000
- управление мощностью - от 1/1 до 1/128 с глубиной регулировки 0,3EV
- питание - 4 батарейки/аккумулятора типа АА (LR6)