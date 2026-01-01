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FST UF-180 вспышка универсальная накамерная
FST UF-180 вспышка универсальная накамерная
FST UF-180 вспышка универсальная накамерная
FST UF-180 вспышка универсальная накамерная

FST UF-180 вспышка универсальная накамерная

FST
Артикул: MTG-0184

Универсальная накамерная вспышка с открытой лампой. Совместимость с DSLR-камерами систем Canon / Nikon, поддержка TTL-замера, высокая мощность.

Описание

Полная перезарядка 2,9 с на полной мощности. При выходной мощности импульса 1/16 и менее поддержка режима высокоскоростной съемки до 12 к/с, что прекрасно подходит для репортажной и спортивной съемки. Система защиты от перегрева (встроенные температурные датчики). Режим сохранения энергии (3 ступени):

- если вспышка неактивна в течении 20 секунд, выключается подсветка дисплея;

- если вспышка неактивна более 60 секунд, главный процессор вспышки переходит в спящий режим;

- после 30 минут отсутствия какой-либо активности, вспышка полностью отключается.

Поддержка синхронизации по второй шторке, а также поддержка режима RPT (повторяющихся вспышек). Есть возможность беспроводного дистанционного управления.

Характеристики:

  • ведущее число - 56 м (35 мм, ISO 100)
  • режимы съемки - TTL/M/RPT/MA (полуавтоматический)/S1/S2
  • угол зуммирования - 18-180 мм
  • беспроводное управление - да
  • дистанция эффективного беспроводного управления - внутри помещений 20-30 м, снаружи – 10-15 м
  • угол поворота головки вспышки - от 0 до 90 градусов (вертикаль), 360 градусов (горизонталь)
  • цветовая температура - 5500 К
  • длительность импульса - от 1/200 до 1/20000
  • управление мощностью - от 1/1 до 1/128 с глубиной регулировки 0,3EV
  • питание - 4 батарейки/аккумулятора типа АА (LR6)

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1 850 ₽
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