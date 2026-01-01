Falcon Eyes FE-430C вспышка

Вспышка оснащена встроенным светосинхронизатором, позволяющим вспышке срабатывать по первому импульсу (при работе в режиме S1) или по второму (при работе в режиме S2). Максимальное расстояние светосинхронизации составляет от 20 до 30 метров в условиях помещения и 10-15 метров.
Характеристики:
- ведущее число (при f=105 mm, ISO 100) – 36
- угол освечивания вспышки – 24-105 мм
- время полной зарядки – до 4 с
- регулировка мощности – от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 ступени
- длительность вспышки – от 1/200 до 1/20000
- режимы вспышки – E-TTL II, Multi (стробоскоп), М (ручной), S1 и S2 (ведомые)
- цветовая температура – 5600 К
- угол вертикального поворота – 7-90 град.
- угол горизонтального поворота: 0-270 град.
- широкоугольный рассеиватель – встроенный
- светосинхронизатор – встроенный
- электропитание – 4хАА
- защита от перегрева – есть
- вес, г – 250
- размеры, мм – 165х75х60