Falcon Eyes FE-430C вспышка

Артикул: VBR-075

Falcon Eyes FE-430C – накамерная вспышка для фотокамер системы Canon. Поддерживает E-TTL II и имеет в своем активе высокое ведущее число 36, встроенную лазерную подсветку автофокуса, ЖК-дисплей для удобства настройки параметров, а также режим стробоскопа.

Изготовлена с учетом требований, предъявляемым к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде.