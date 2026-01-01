images
Falcon Eyes FE-430C вспышка

Falcon Eyes FE-430C вспышка

Falcon Eyes
Артикул: VBR-075

Falcon Eyes FE-430C – накамерная вспышка для фотокамер системы Canon. Поддерживает E-TTL II и имеет в своем активе высокое ведущее число 36, встроенную лазерную подсветку автофокуса, ЖК-дисплей для удобства настройки параметров, а также режим стробоскопа.

Изготовлена с учетом требований, предъявляемым к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде.

Описание

Вспышка оснащена встроенным светосинхронизатором, позволяющим вспышке срабатывать по первому импульсу (при работе в режиме S1) или по второму (при работе в режиме S2). Максимальное расстояние светосинхронизации составляет от 20 до 30 метров в условиях помещения и 10-15 метров.

Характеристики:

  • ведущее число (при f=105 mm, ISO 100) – 36
  • угол освечивания вспышки – 24-105 мм
  • время полной зарядки – до 4 с
  • регулировка мощности – от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3 ступени
  • длительность вспышки – от 1/200 до 1/20000
  • режимы вспышки – E-TTL II, Multi (стробоскоп), М (ручной), S1 и S2 (ведомые)
  • цветовая температура – 5600 К
  • угол вертикального поворота – 7-90 град.
  • угол горизонтального поворота:    0-270 град.
  • широкоугольный рассеиватель – встроенный
  • светосинхронизатор – встроенный
  • электропитание – 4хАА
  • защита от перегрева – есть
  • вес, г – 250
  • размеры, мм – 165х75х60

 

Комплектация

   

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Великие фотографы. Берт Штерн (©Bert Stern)
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Марк Рибу
Марк Рибу
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.