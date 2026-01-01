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Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS вспышка накамерная для Canon
Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS вспышка накамерная для Canon
Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS вспышка накамерная для Canon
Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS вспышка накамерная для Canon
Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS вспышка накамерная для Canon
Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS вспышка накамерная для Canon
Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS вспышка накамерная для Canon
Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS вспышка накамерная для Canon
Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS вспышка накамерная для Canon

Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS вспышка накамерная для Canon

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8901

Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS – многофункциональная компактная накамерная вспышка со светодиодной подсветкой, металлической ножкой и поворотной головой. Предназначена для работы с системой Canon.

Вспышка совместима с системой ETTL для работы в полностью автоматическом режиме на камерах Canon. Вспышка поддерживает режимы: автоматический ETTL, ручной М, автоматический режим ведущей/ведомой вспышки, ручной режим ведомой вспышки S1/S2, поддержка режима запуска вспышек с функцией HSS, стробоскоп, LED-подсветка.

Описание

Вспышка имеет надежный и компактный корпус. Вес ее составляет всего 150 г (без элементов питания), а благодаря компактным размерам она поместится даже в небольшой сумке. Винтовой фиксатор обеспечивает надежное прикрепление вспышки к башмаку камеры с помощью зажимной пластины и стопорного штифта.

Мощности прибора с ведущим числом 32 (м, 105 мм, ISO 100) достаточно чтобы осветить объект, находящийся на значительном удалении.

Режим TTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний. Также усовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS в режиме стробоскопа.

Вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке.

Высокоточная ручная настройка имеет 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости.

Режимы S1/S2 используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную.

Режим Master HSS позволяет вспышке S-Flash 270 TTL-C HSS дистанционно управлять работой ведомых вспышек поддерживающих режим высокоскоростной синхронизации и экспонировать кадры, снятые с высокой скоростью затвора (с выдержкой короче выдержки синхронизации) в режиме приоритета диафрагмы для съемки портретов с заполняющей вспышкой. Данный режим можно использовать, например, при съемке на улице в дневное время с большим открытием диафрагмы, в таком случае для правильного экспонирования может потребоваться выдержка короче выдержки синхронизации.

Брекетинг вспышки позволяет снять три кадра с автоматическим изменением мощности вспышки для каждого кадра в диапазоне до ±3 ступеней с шагом 1/3 ступени.

Так же имеется возможность синхронизации по передней (первой) или задней (второй) шторке дает возможность экспериментировать и придумывать новые оригинальные кадры. Например, при синхронизации по задней (второй) шторке, когда вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, с помощью длительной выдержки можно создать следующий за объектом световой шлейф.

Вспышка Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS может работать на камере в качестве ведущей или отдельно от камеры в качестве ведомой, это позволит осветить объект с любой стороны или подсветить тени. Вспышка срабатывает дистанционно благодаря встроенному оптическому управлению в полностью автоматическом или ручном режиме. Возможно одновременное использование нескольких вспышек S-Flash 270 TTL-C HSS отдельно или в группах (4 канала 3 группы) и использование в сочетании с другими совместимыми с системой EOS вспышками.

Режим ведущей вспышки поддерживает функции: ETTL с экспокоррекцией, M, Multi, брекетинг, соотношение мощностей Ratio, управление группами и каналами. Ведущая вспышка может быть исключена из участия в экспонировании кадра, в этом случае сработают только ведомые вспышки.

Регулируемая голова способная наклоняться вверх на 90 градусов и вниз на 7 градусов, поворачиваться влево на 60 и вправо на 90 градусов.

Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке.

Благодаря встроенной мощной светодиодной подсветке, расположенной рядом с импульсной лампой, вспышку можно использовать для видеосъемки.

Питание вспышки осуществляется от двух батарей типоразмера AA. Могут использоваться как алкалиновые батареи, так и Ni-Mh аккумуляторы, которые заряжаются от внешнего аккумулятора типа PowerBank или от адаптера 5В 1А с помощью разъема microUSB на вспышке.

Характеристики:

  • максимальное ведущее число – 32 (м, ISO 100, 105 мм)
  • угол освещения вспышки – 24
  • режимы вспышки – автоматический ETTL/ручной M/стробоскоп Multi/S1/S2/запуск ведомых HSS/Slave TTL/Master TTL
  • ручной режим – 1/1 – 1/128 (8 ступеней, шаг 1/3 ступени)
  • стробоскоп – 1/8-1/128, 1-100 Гц, 1-90 импульсов
  • компенсация экспозиции – есть (±3 ступени, с шагом 1/3)
  • брекетинг экспозиции вспышки – есть 
  • синхронизация вспышки по второй шторке – есть 
  • тип беспроводного управления – оптический
  • максимальный диапазон работы в беспроводном режиме:
    • в помещении, м – 12-15
    • вне помещения, м – 8-10
  • подсветка автофокусировки – есть, светодиодная
  • моделирующий свет – есть
  • интерфейс управления – кнопки
  • меню пользовательских функций – есть
  • управление вспышкой из меню камеры – есть 
  • элементы питания – 2 элемента типоразмера АА
  • цветовая температура, К – 5600
  • система энергосбережения – автоотключение (60, 120, 180 секунд)
  • размер, мм – 115х65х35
  • вес (без батарей), г – 150

Комплектация

  • Вспышка накамерная Falcon Eyes SS-Flash 270 TTL-C HSS.
  • Чехол.
  • Мини-штатив.
  • Рассеивающий купол.

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