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Strobtools ST-0216 складной держатель фильтров для встроенной вспышки фотоаппарата
Strobtools ST-0216 складной держатель фильтров для встроенной вспышки фотоаппарата

Strobtools ST-0216 складной держатель фильтров для встроенной вспышки фотоаппарата

Strobtools
Артикул: NVF-7678

Strobtools ST-0216 – складной держатель фильтров для встроенной вспышки фотоаппарата. 

Описание

Держатель фиксируется на камере с помощью крепления холодный башмак, что обеспечивает его полную универсальность и совместимость практически со всеми моделями. Изготовлен из специального жаростойкого, ударопрочного и максимально прозрачного пластика. Клиновидная форма щели для фильтра позволяет на ощупь вставить новый фильтр, а эргономичный вырез для пальцев – облегчает его изъятие.

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