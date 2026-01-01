Strobtools ST-0216 складной держатель фильтров для встроенной вспышки фотоаппарата

Описание

Держатель фиксируется на камере с помощью крепления холодный башмак, что обеспечивает его полную универсальность и совместимость практически со всеми моделями. Изготовлен из специального жаростойкого, ударопрочного и максимально прозрачного пластика. Клиновидная форма щели для фильтра позволяет на ощупь вставить новый фильтр, а эргономичный вырез для пальцев – облегчает его изъятие.