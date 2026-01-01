Profoto (101209) Gel kit набор гелевых фильтров для А1

Описание

Цветные фильтры выполнены из прочных высококачественных материалов и рассчитаны на долгий срок службы. Фильтры можно использовать в сочетании с другими светоформирующими инструментами, например с куполообразным рассеивателем. Они позволят более креативно работать со светом.

В комплект включены три четко обозначенных фильтра: оранжевый 1/4, оранжевый 1/2 и полный оранжевый. Они позволяют естественным образом сочетать цветовую температуру вспышки с теплым светом, обеспечивая здоровый и сбалансированный цвет кожи людей на снимках. Для работы при флуоресцентном свете имеется зеленый фильтр 1/2, который снижает риск возникновения пурпурных отсветов на снимках.