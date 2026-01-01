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Profoto (101209) Gel kit набор гелевых фильтров для А1
Profoto (101209) Gel kit набор гелевых фильтров для А1
Profoto (101209) Gel kit набор гелевых фильтров для А1
Profoto (101209) Gel kit набор гелевых фильтров для А1
Profoto (101209) Gel kit набор гелевых фильтров для А1
Profoto (101209) Gel kit набор гелевых фильтров для А1

Profoto (101209) Gel kit набор гелевых фильтров для А1

Profoto
Артикул: MTG-0158

Набор из 4 высококачественных и прочных цветокоррекционных фильтров премиум-класса для накамерной вспышки Profoto А1: полный оранжевый, оранжевый 1/2, оранжевый 1/4 и зеленый 1/2. Они помогают сбалансировать свет ламп накаливания в помещении. Фильтры легко устанавливаются на A1 и снимаются благодаря магнитному креплению. Могут использоваться в сочетании с другими светоформирующими инструментами. В комплект входит магнитный держатель и жесткий чехол для хранения.

Описание

Цветные фильтры выполнены из прочных высококачественных материалов и рассчитаны на долгий срок службы. Фильтры можно использовать в сочетании с другими светоформирующими инструментами, например с куполообразным рассеивателем. Они позволят более креативно работать со светом.

В комплект включены три четко обозначенных фильтра: оранжевый 1/4, оранжевый 1/2 и полный оранжевый. Они позволяют естественным образом сочетать цветовую температуру вспышки с теплым светом, обеспечивая здоровый и сбалансированный цвет кожи людей на снимках. Для работы при флуоресцентном свете имеется зеленый фильтр 1/2, который снижает риск возникновения пурпурных отсветов на снимках.

Комплектация

  • Фильтр полный оранжевый - 1 шт.
  • Фильтр оранжевый 1/2 - 1 шт.
  • Фильтр оранжевый 1/4 - 1шт.
  • Фильтр зеленый 1/2 - 1 шт.
  • Держатель геля - 1шт.
  • Жесткий чехол - 1 шт.

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