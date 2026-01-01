MagMod Artistic Gels набор пластиковых фильтров

В наборе Artistic set собраны фильтры с более мягкими как бы переходными цветами. Этим он отличается от комплекта Creative.
Цвета в наборе:
- cyan - циан, светло-голубой
- rose - розовый (между красным и оранжевым)
- coral - коралл (между розовым и оранжевым)
- amber - янтарь (между оранжевым и желтым)
- aqua - аквамарин
- pink - светло-розовый
- lavender - лавандовый (светло-фиолетовый)
- lime - лайм (между зеленым и желтым)
Цвета можно комбинировать между собой, т.к. в каждый держатель можно установить 2 или даже 3 фильтра одновременно.