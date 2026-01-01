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MagMod Artistic Gels набор пластиковых фильтров

MagMod Artistic Gels набор пластиковых фильтров

MagMod
Артикул: DAN-6345

Набор пластиковых фильтров MagMod Artistic Gels.

Набор светофильтров изготовленных на прочной и гибкой поликарбонатной основе. Их можно напрямую установить в такие аксессуары как MagSphere, MagSnoot и MagBeam. Для использования с открытой вспышкой, сотами или другими насадками MagMod подходит магнитный держатель для светофильтров MagGel.

Описание

В наборе Artistic set собраны фильтры с более мягкими как бы переходными цветами. Этим он отличается от комплекта Creative.

Цвета в наборе:

  • cyan - циан, светло-голубой
  • rose - розовый (между красным и оранжевым)
  • coral - коралл (между розовым и оранжевым)
  • amber - янтарь (между оранжевым и желтым)
  • aqua - аквамарин
  • pink - светло-розовый
  • lavender - лавандовый (светло-фиолетовый)
  • lime - лайм (между зеленым и желтым)

Цвета можно комбинировать между собой, т.к. в каждый держатель можно установить 2 или даже 3 фильтра одновременно.

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