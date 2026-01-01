Zhiyun EX1H05 Bowens Mount Adapter ZY Mount-B переходник с креплением на стойку

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер с креплением ZY Mount на Bowens - это специальный переходник, который позволяет использовать различные модификаторы света (софтбоксы, октабоксы, отражатели и т.д.) с источником постоянного света Zhiyun Molus X100. Кроме того, этот адаптер позволяет установить осветитель на стойку.
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