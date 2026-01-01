Stroboframe Quick Flip 350 (310-635) держатель для вспышки

Stroboframe

Артикул: NVF-7375

Stroboframe Quick Flip 350 (310-635) – компактный, лёгкий, удобный в использовании держатель для вспышки. Подходит для всех 35-миллиметровых камер, кроме тех, на которых установлены большие дополнительные батарейные блоки или моторные приводы. Несовместимы со вспышками Metz или другими, имеющими рукоятку!