Stroboframe Quick Flip 350 (310-635) держатель для вспышки

Характеристики:
- расстояние от вспышки до объектива, мм – 305
- высота держателя, мм – 240
- вес, г – 300
Москва
Малая Семеновская 3с6
Stroboframe Quick Flip 350 (310-635) – компактный, лёгкий, удобный в использовании держатель для вспышки. Подходит для всех 35-миллиметровых камер, кроме тех, на которых установлены большие дополнительные батарейные блоки или моторные приводы. Несовместимы со вспышками Metz или другими, имеющими рукоятку!
Характеристики:
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Falcon Eyes CA-6A – переходник серии СА, используется с комплектами насадок для накамерных вспышек FGA-K5 и FGA-K7.
Устанавливается на фотовспышки Nikon SB-900, Pentax AF-540FGZ.